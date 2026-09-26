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Yamal soal golnya ke gawang Inggris: Terkadang saya mencuri bola

England vs Spain
England
Spain
UEFA Nations League A
Barcelona
L. Yamal
Inggris
Spanyol

Lamine Yamal, bintang timnas Spanyol, mengungkapkan kegembiraannya atas kemenangan La Roja atas Inggris dengan skor 3-2 di UEFA Nations League.

Yamal mencetak gol cepat bagi tim tamu pada menit kedua, dalam pertandingan yang digelar di Stadion Wembley.

Surat kabar Mundo Deportivo memuat pernyataan Yamal yang disampaikannya kepada stasiun televisi utama di Spanyol, di mana ia berkata, "Selalu ada pihak yang kalah, tetapi kami berusaha agar bukan kami yang kalah. Kami sangat senang, dan kami tahu bahwa Wembley adalah stadion yang sulit."

Lamine menjelaskan tentang momen gol pertamanya, "Pelatih sangat memotivasi kami untuk maju menekan lawan, dan untuk percaya bahwa kami akan merebut kembali bola, dan itulah yang saya lakukan."

Ia melanjutkan, "Saya selalu berusaha membantu tim. Terkadang saya lengah, tetapi terkadang saya mencuri dan merebut bola, dan saya mendapati diri saya dalam situasi satu lawan satu, lalu saya berhasil mencetak gol."

Ia menambahkan, "Kami tidak keberatan jika tim lain menguasai bola, karena kami adalah pemain yang sangat cepat dan tahu cara bermain dengan serangan balik."

Yamal menutup, "Kami harus mengetahui peran yang dituntut dari kami di setiap pertandingan, dan kami pandai melakukannya."

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