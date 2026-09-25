Yamal: Saya Tidak Peduli dengan Perdebatan Madrid dan Mourinho soal Kesalahan Wasit

Lamine Yamal, bintang Barcelona, menghindari keterlibatan dalam kontroversi terbaru yang menyangkut Real Madrid dan pelatihnya asal Portugal, Jose Mourinho, terkait kesalahan-kesalahan wasit dan perselisihan dengan para jurnalis.

Yamal berkata dalam pernyataan kepada program Teledeporte, yang dipublikasikan oleh surat kabar Sport, "Sejujurnya, saya tidak begitu terlibat dalam hal itu, dan saya juga tidak terlalu peduli soal itu."

Ia melanjutkan, "Selama Barcelona terus meraih kemenangan, tidak ada yang perlu dibahas, kami justru hanya fokus pada gaya permainan dan kemenangan-kemenangan kami."

Mengenai rekrutan-rekrutan baru Barca, ia berkomentar, "Jordan, yang berbaur dengan sangat baik, Rodri, dan Karim Adeyemi. Mereka semua tampil dengan level yang luar biasa. Kami tiba dengan kondisi fisik yang bagus."

Ia menegaskan, "Semakin banyak waktu yang dihabiskan pelatih Hansi Flick bersama kami, kami semakin memahami satu sama lain, begitu pula para pemain di antara mereka sendiri."

Yamal menegaskan, "Saya menjadi lebih profesional, dan hal ini agak sulit bagi saya. Pada akhirnya, ketika saya berusia 17 tahun, ada beberapa hal, sedangkan di usia sembilan belas tahun kamu berkata pada diri sendiri: saya harus seperti ini."

Terkait kematangan dan keseimbangannya di level pribadi, ia berkomentar, "Menurut saya hal itu sudah jelas. Semakin saya bahagia, semakin baik penampilan yang saya berikan."