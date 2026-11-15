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Luis de la Fuente, pelatih kepala timnas Spanyol, menyerahkan daftar final La Furia Roja yang berisi 23 pemain kepada Asosiasi Sepak Bola Eropa, sebagai persiapan menghadapi laga yang dinanti-nantikan melawan Inggris.

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Pertandingan ini akan menentukan pemuncak grup di UEFA Nations League, sekaligus timnas yang akan tampil di babak perempat final sebagai pemegang posisi kedua, sehingga akan memainkan laga leg kedua di luar kandang.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", pelatih asal Spanyol itu terpaksa mencoret hanya 4 pemain, meski ada 28 pemain dalam pemusatan latihan timnas di kota Las Rozas, di mana Alejandro Grimaldo meninggalkan pemusatan pada malam kemarin akibat infeksi virus yang menjangkiti sejumlah pemain timnas Spanyol sepanjang pekan ini.

Keempat pemain, yaitu Alvaro Carreras, Jacobo Ramon, De Frutos, dan Roberto Fernandez, terpaksa menyaksikan pertandingan dari tribun Stadion Riyadh Air Metropolitano.

Keempat pemain ini mencakup kiper keempat yang dipanggil akibat masalah yang dihadapi Raya untuk bergabung dengan pemusatan sejak awal, salah satu pemain yang menjadi kandidat untuk mencatatkan debut internasionalnya, selain bek tengah yang bermain bersama Como, serta penyerang De Frutos dan Roberto Fernandez yang mendapatkan menit bermain pada pertandingan melawan Praha.

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Namun, hal paling menonjol adalah pemilihan nomor punggung, sebab dengan kembalinya Mikel Oyarzabal dan Lamine Yamal, pertanyaannya adalah apakah penyerang Barcelona itu akan melepas jersey nomor 19, yang biasa ia kenakan bersama timnas, demi jersey nomor 10, yang menjadi kosong akibat cedera Dani Olmo.

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Keputusannya memang memberikan jersey nomor 10 kepada Lamine Yamal dalam laga melawan Inggris, yakni nomor ikonik dalam sejarah sepak bola, yang pernah dikenakan oleh legenda-legenda permainan ini seperti Pele, Maradona, Messi, Platini, Modric, Zidane (Prancis), dan Zico.

Ini bukan kali pertama Lamine Yamal memilih mengenakan jersey nomor 10, karena ia pernah mendapatkannya pada Oktober 2024, ketika timnas Spanyol mengalami banyak absennya pemain, salah satunya Dani Olmo.

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Saat itu, Yamal mengenakan nomor 10 dalam laga melawan Denmark di kota Murcia, yang berakhir dengan kemenangan Spanyol 1-0, lewat gol yang dicetak Zubimendi.

Tiga hari kemudian, pemain itu absen dari laga melawan Serbia di Cordoba, yang berakhir dengan kemenangan Spanyol 3-0, akibat mengalami masalah otot, sehingga Rodrigo Riquelme mendapatkan jersey nomor 10 sebagai penggantinya.

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Jersey nomor 10 dalam sejarah timnas Spanyol terkait dengan nama Cesc Fabregas, yang mengenakannya selama era keemasan pertama timnas antara tahun 2008 dan 2012.

Sejak kepergian pelatih Como saat ini dari timnas, setelah Julen Lopetegui mengambil alih tanggung jawab pada September 2016, sejumlah besar pemain silih berganti mengenakan nomor ini, sebelum akhirnya menjadi milik Dani Olmo.

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Thiago Alcantara adalah orang pertama yang mengenakan jersey nomor 10 setelah Fabregas, dan ia tetap mempertahankannya selama periode ia bermain di bawah kepemimpinan Luis Enrique.

Tahun-tahun berikutnya menyaksikan sejumlah besar pemain mengenakan nomor ini, di antaranya Marco Asensio selama Piala Dunia di Qatar, Sergio Canales, Carlos Soler, Sergi Roberto, Pedri, dan Dani Ceballos, yang merupakan orang pertama yang mendapatkannya di bawah kepemimpinan De la Fuente.

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Jersey ini juga dikenakan oleh Yeremy Pino, yang mendapatkannya dengan cara yang sama seperti Riquelme, setelah ia bergabung dengan timnas secara mendadak pada September 2023, dan Bryan Zaragoza yang juga dipanggil untuk menggantikan cedera salah seorang pemain.

Daftar ini juga mencakup Nico Williams, dan Dani Olmo, yang saat ini memiliki nomor tersebut ketika hadir bersama timnas, selain Pepelu, Lamine Yamal, Riquelme, Jesus Rodriguez, dan Victor Munoz.