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England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Yamal, Pencetak Gol Tercepat ke Gawang Inggris dalam 70 Tahun

England vs Spain
England
Spain
UEFA Nations League A
L. Yamal
Inggris
Spanyol

Bintang Barcelona berhasil menekan Gyokeres

Bintang Spanyol, Lamine Yamal, mencatatkan rekor sejarah baru setelah membuka keunggulan dalam laga timnas negaranya melawan Inggris selaku tuan rumah, hari Sabtu ini di Stadion Wembley, London, dalam pertandingan matchday pertama fase grup UEFA Nations League.

Penyerang Barcelona itu mencetak gol cepat Spanyol pada menit kedua, setelah memanfaatkan kesalahan penguasaan bola dari bek Manchester City, Marc Cucurella, untuk merebutnya dan melesat ke arah kotak penalti, sebelum menaklukkan kiper James Trafford.

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Menurut jaringan statistik "Opta", gol Yamal adalah gol ketiga tercepat yang pernah kebobolan oleh Inggris sepanjang sejarah di Stadion Wembley, setelah gol Hungaria pada 25 November 1953 melalui Nandor Hidegkuti, dan gol lainnya dari Skotlandia pada 6 April 1957 melalui Tommy Ring, yang keduanya sama-sama tercipta pada menit pertama.

Timnas Spanyol memasuki laga ini dengan status juara Piala Dunia 2026, setelah mengalahkan Argentina dengan skor 1-0 di partai final, di samping sebagai juara Eropa 2024 atas Inggris (2-1). "La Roja" juga menjalani pertandingan ini setelah rangkaian 38 laga beruntun tanpa kekalahan.

Adapun Inggris merupakan peraih peringkat ketiga di Piala Dunia 2026, setelah mengalahkan tetangganya, Prancis, dalam laga menegangkan (6-4).

Grup Tiga dari Level Satu juga mencakup timnas Kroasia dan Ceko, yang bertemu pada waktu yang sama.




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