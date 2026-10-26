Yamal meraih penghargaan pertama di acara Ballon d'Or

Bintang Barcelona asal Spanyol, Lamine Yamal, dinobatkan sebagai pemain muda terbaik di bawah 21 tahun "Kopa" untuk tahun 2026, yang merupakan penghargaan pertama dalam malam Ballon d'Or yang digelar pada Senin malam ini di ibu kota Inggris, London, setelah musim yang menyaksikan kemilaunya bersama klub dan tim nasional negaranya.

Penobatan Yamal yang berusia 19 tahun dengan penghargaan ini untuk tahun ketiga beruntun datang setelah persaingan dengan sejumlah talenta muda paling menonjol di sepak bola Eropa, sehingga ia meraih penghargaan baru yang mencerminkan perkembangannya yang mencolok dan statusnya di antara para pemain muda terbaik di dunia.

Bintang Barcelona itu ambil bagian dalam perjalanan tim nasional Spanyol menuju gelar Piala Dunia 2026, setelah kemenangan atas Argentina dengan skor satu gol tanpa balas pada laga final.

Yamal juga berkontribusi dalam penobatan Barcelona dengan gelar La Liga dan Piala Super Spanyol selama musim 2025-2026, setelah menampilkan level yang istimewa, sehingga bintang muda itu memadukan keberhasilan bersama klubnya dengan kemilau internasional dalam balutan seragam tim nasional Spanyol.

Penobatan ini memberikan dorongan kuat bagi Yamal dalam kariernya, setelah ia memadukan penghargaan individu dengan pencapaian internasional, sehingga menegaskan kemampuannya bersaing di level tertinggi meski usianya masih muda, dan terus mengukuhkan statusnya sebagai salah satu talenta paling menonjol di generasinya.



