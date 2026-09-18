Beberapa hari setelah penayangan cuplikan promosi, wawancara lengkap bintang muda Lamine Yamal ditayangkan melalui program "Universo Valdano" di layar "Movistar Plus". Sementara bocoran-bocoran awal berfokus pada pembicaraannya seputar Ballon d'Or, versi finalnya hadir untuk menyajikan pandangannya yang rinci dan kontroversial mengenai krisis penghargaan individu saat ini.

Yamal mengawali pembicaraannya dengan kritik langsung terhadap cara para pemenang "Ballon d'Or" dinilai saat ini, seraya menjelaskan sebagaimana dikutip surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo": "Penghargaan ini dinilai dengan cara yang sama sekali berbeda sekarang. Ketika Messi dan Cristiano ada, semua orang tahu bahwa merekalah yang terbaik di dunia, sehingga penghargaan itu hanya berkisar di antara mereka berdua".

Ia menambahkan: "Masalahnya hari ini adalah orang-orang menilai hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan Ballon d'Or, misalnya mereka mengatakan bahwa penghargaan itu harus diberikan kepada pemain dari Paris Saint-Germain karena ia memenangkan Liga Champions. Ketika kamu memenangkan Liga Champions, mereka memberikan piala itu kepada tim sebagai kelompok terbaik dan itu memang hak mereka, tetapi penghargaan individu adalah hal yang sama sekali berbeda; penghargaan itu harus diberikan kepada yang terbaik di dunia dan sudah cukup. Bukan diberikan kepada pemain hanya karena ia mencetak 80 gol, sebab yang mencetak 80 gol menerima penghargaan pencetak gol terbanyak. Ini adalah hal-hal berbeda yang tidak dipahami orang-orang, karena yang terbaik adalah orang yang kamu nikmati untuk ditonton sebagai komentator saat pertandingan dan kamu melihatnya berbeda dari yang lain. Dan begitu penghargaan itu kembali kepada yang benar-benar terbaik, dan bukan kepada yang mencetak lebih banyak gol atau meraih lebih banyak gelar, maka penghargaan itu akan mendapatkan kembali nilai sejatinya".

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Bintang muda itu beralih membicarakan realitas sepak bola modern dan alasan-alasan ia meninggalkan lapangan dalam keadaan marah di beberapa kesempatan, seraya menegaskan: "Cara saya tumbuh dalam sepak bola bertumpu pada menonton pertandingan secara utuh dari menit pertama hingga menit ke-90. Saya tidak membuka aplikasi untuk mengetahui berapa gol yang dicetak pemain ini atau berapa umpan kunci yang ia berikan, melainkan semua orang menikmati permainan, sehingga kamu mengamati seorang playmaker yang mungkin tidak mencetak 20 gol tetapi ia menghadirkan kenikmatan yang luar biasa seperti Mesut Özil yang sangat saya sukai".

Ia menambahkan: "Saya rasa generasi saat ini masuk ke pertandingan melalui aplikasi untuk berkata: 'Lamine mencetak dua gol dan menciptakan dua asis, berarti ia menampilkan pertandingan yang hebat'. Sementara yang terjadi pada saya di banyak pertandingan adalah saya merasa menampilkan sebuah pertunjukan yang mengasyikkan tanpa mencetak gol, dan saya pergi tidur dengan sangat bahagia karena saya tahu bahwa sepak bola bukan sekadar mencetak gol, melainkan pembangunan permainan secara utuh sejak bola keluar dari kiper".

Yamal menambahkan sambil menjelaskan di balik layar diskusi-diskusi keluarganya seusai pertandingan: "Saya sampai di rumah dalam keadaan marah di beberapa kesempatan, lalu ibu saya selalu bertanya apakah saya marah karena tidak mencetak gol, maka saya menjawabnya bahwa saya tidak akan pernah marah karena alasan itu; karena mencetak gol hanyalah sebuah angka dalam statistik, sedangkan kemarahan yang sesungguhnya melanda saya jika saya tidak menyentuh bola dan tidak menikmati permainan, dan itulah yang paling membuat saya kesal".

Dan di sisi taktis di dalam lapangan, pemain Barcelona itu mengungkapkan sifat kesepahaman dengan rekan-rekannya, dengan mengatakan: "Dalam latihan saya selalu berbicara dengan Fermín, seorang pemain yang lebih suka bergerak di ruang kosong, atau dengan Eric dan Joel; di mana saya mengatakan kepada mereka bahwa saya lebih suka mereka melewati saya dari dalam, karena jika mereka melakukan itu maka entah mereka akan bebas sendirian atau menarik diri dari posisi penjagaan sehingga tidak mengganggu saya, dan dengan demikian mereka keluar dari permainan. Kami selalu berusaha mendiskusikan detail-detail ini, karena hal-hal yang paling sederhana dalam sepak bola adalah yang paling efektif; sebab ketika seorang pemain berlari ke arah ruang kosong dan lini pertahanan berhenti, ada satu detik di mana ia akan bebas dari penjagaan, dan detik itulah tepatnya yang harus kami latih dan atur waktunya dengan cermat".