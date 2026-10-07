Sebuah laporan media mengungkap, pada Rabu hari ini, sebuah peristiwa menarik yang berkaitan dengan timnas Spanyol selama jeda internasional, dengan tokoh utamanya adalah bintang Barcelona, Lamine Yamal.

Timnas Spanyol lolos ke perempat final UEFA Nations League dengan meraih 4 kemenangan beruntun, dan Yamal hadir di seluruh laga tersebut.

Menurut surat kabar "AS", pelatih kepala Luis de la Fuente mengingkari janji yang telah ia buat pada dirinya sendiri selama jeda internasional ini, demi Yamal.

Sang pelatih sebelumnya telah menyatakan sebelum pertandingan melawan Kroasia bahwa ia berkomitmen untuk memastikan tidak ada pemain di timnas Spanyol yang bermain lebih dari 270 menit selama jeda internasional kali ini.

Namun Yamal mematahkan janji itu, di mana ia tampil sebagai pemain inti di seluruh empat pertandingan, dan kembali ke Barcelona setelah bermain selama 281 menit, dan ini belum termasuk waktu tambahan.

Kandidat peraih Ballon d'Or itu tidak pernah meminta untuk digantikan, bahkan di pertandingan-pertandingan sebelumnya, tetapi ia tidak mencetak gol maupun memberikan assist kemarin melawan Kroasia, namun ia membuat Josko Gvardiol kelelahan, mengunggulinya secara khusus di babak pertama, dan kemudian bek Manchester City itu berhasil memulihkan penampilannya.

Pelatih timnas Spanyol telah menyatakan di lebih dari satu kesempatan bahwa prioritasnya adalah "kesehatan para pemain", meskipun banyak pemain Spanyol yang terpaksa kembali ke klub mereka selama jeda internasional saat ini karena masalah fisik, yaitu: Ferran Torres, Grimaldo, Nico Williams, dan pemain Barcelona Eric Garcia.

Pedri membela Yamal

Pedri membela rekan setimnya di Barcelona setelah pertandingan kemarin, yang terlihat jelas frustrasi setelah menyia-nyiakan beberapa peluang: "Ia kembali tampil hebat. Ia kehilangan ketepatan, sentuhan teknis yang ia tunjukkan di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Ia sangat marah ketika bermain bagus namun menyia-nyiakan peluang-peluang yang kita lihat ia ciptakan sendiri. Ya, ia pergi ke bangku cadangan dengan sedikit kesal."

Pedri menambahkan: "Ia pemain yang sangat ambisius, ia selalu berusaha mencetak gol, dan selalu ingin berkontribusi bersama tim. Bahkan jika ia tidak mencetak gol atau memberikan assist, ia memberikan banyak hal karena ia menarik perhatian banyak pemain. Ia adalah pemain yang mengubah jalannya pertandingan dan memberi kami banyak hal, dan untungnya ia ada bersama kami di timnas dan di Barcelona."

Dan demikianlah keadaannya selama jeda internasional ini, sebagaimana ditunjukkan oleh angka-angka meski terjadi kemandulan dalam mencetak gol kemarin. Kandidat peraih Ballon d'Or itu mencetak gol pembuka melawan Inggris, mencetak dua gol dalam kemenangan atas Kroasia, dan kembali mencetak satu gol lagi melawan Republik Ceko di Oviedo, serta memberikan satu assist di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan.