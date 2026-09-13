Mantan direktur olahraga klub Marseille asal Maroko, Mehdi Benatia, menyampaikan pendapatnya mengenai perdebatan yang tengah berlangsung terkait penghargaan Ballon d'Or 2026.

Dalam wawancara dengan majalah "France Football", bintang Real Madrid Kylian Mbappe menjelaskan bahwa ia layak memenangi Ballon d'Or.

Pernyataan ini memicu perdebatan sengit di seluruh Eropa, dan mendatangkan kritik tajam kepadanya.

Sementara pendapat terbelah mengenai sikap tersebut, Mehdi Benatia menyampaikan pernyataan pada hari Minggu ini terkait persoalan itu.

Analis baru di saluran "Canal Football Club" itu ingin menjelaskan alasan ketidaksukaannya terhadap pernyataan penyerang Real Madrid tersebut.

Benatia berkata: "Saya sangat mengagumi Kylian, dan ia mengetahui hal itu. Namun saya tidak menyukai wawancaranya. Jelas bahwa ia memiliki pengetahuan yang luas tentang sepak bola, dan itu saya kagumi. Tetapi saya lebih menyukai pernyataan Lamine Yamal, misalnya".

Ia melanjutkan: "Meski usianya masih muda, saya menilainya lebih santun. Saya tidak mempermasalahkan pemain itu. Kvaratskhelia akan hadir, begitu juga Ousmane Dembele, yang menjadi penentu di semua pertandingan besar. Ia mencetak 6 gol di Piala Dunia".

Mehdi menambahkan: "Jika Kylian memenangi Ballon d'Or, saya tidak akan terkejut. Ia mengakhiri musim sebagai pencetak gol terbanyak Liga Champions Eropa. Ia tidak perlu mengatakan hal itu, apalagi ia memiliki hubungan yang baik dengan para pemain pesaing lainnya. Ini agak aneh".

Anda dapat membahas topik dan berita secara lebih mendalam di forum Kooora

Ibu kota Inggris, London, akan menjadi tuan rumah acara penganugerahan Ballon d'Or pada 26 Oktober 2026, dalam sebuah acara yang untuk pertama kalinya dalam sejarah penghargaan ini digelar di ibu kota Inggris tersebut, di tengah penantian global untuk mengetahui identitas pemain yang akan naik ke singgasana sepak bola dunia dan meraih penghargaan individu terpenting dalam olahraga ini.

Majalah France Football sebelumnya telah mengumumkan, bekerja sama dengan UEFA, daftar yang memuat 30 kandidat penghargaan tersebut.