Yamal dan Oyarzabal Pimpin Lini Serang Spanyol, Modric di Luar Susunan Kroasia

Luis de la Fuente, direktur teknik timnas Spanyol, mengumumkan susunan pemain timnya untuk menghadapi Kroasia, pada Selasa malam ini, dalam matchday kedua fase grup UEFA Nations League.

Sebelumnya, timnas Spanyol mengawali perjalanannya di fase grup dengan kemenangan dramatis atas Inggris dengan skor 3-2, sehingga memuncaki klasemen grup dengan koleksi 3 poin.

Di sisi lain, timnas Kroasia memasuki laga ini dengan raihan 3 poin pula, setelah pada matchday pertama mengalahkan Republik Ceko dengan skor 2-1, sehingga menempati peringkat kedua berdasarkan selisih gol.

Berikut susunan pemain Spanyol:

Unai Simon; Pubill, Cubarsi, Huijsen, Cucurella; Zubimendi, Fabian, Fermin, Baena, Lamine Yamal, dan Oyarzabal.

Di sisi lain, Slaven Bilic, pelatih Kroasia, mengumumkan susunan pemain timnya untuk laga ini yang tidak menyertakan sang legenda Luka Modric.

Berikut susunan pemain Kroasia:

Livakovic; Smolcic, Pongracic, Sutalo, Gvardiol, Perisic; Kovacic, Pasalic; Petar Sucic, Misic; Beljo.