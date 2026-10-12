Yamal dan Mbappe gagal: tak ada yang memanfaatkan absennya Raphinha!

Pekan kedelapan Liga Spanyol tidak berjalan sesuai harapan para pengejar Raphinha dalam perburuan gelar Pichichi alias "top skor LaLiga", setelah para pesaing utamanya gagal memanfaatkan absennya bintang Brasil itu dari skuad Barcelona. Alhasil, winger klub Katalunya tersebut tetap memimpin daftar pencetak gol secara tunggal meski sedang menepi karena cedera.

Raphinha masih bertahan di puncak daftar top skor Liga Spanyol dengan koleksi 12 gol, setelah ia absen pada laga Barcelona kontra Getafe akibat kembali dalam kondisi cedera dari tugas bersama timnas Brasil.





Absennya bintang Brasil itu sejatinya menjadi peluang bagi para pengejarnya untuk memperkecil jarak dalam perburuan top skor, namun tak satu pun dari mereka mampu memanfaatkan situasi tersebut, sehingga Raphinha tetap memegang keunggulan nyaman di puncak klasemen setelah delapan pekan kompetisi berjalan.

Lamine Yamal, bintang Barcelona, dan Kylian Mbappe, penyerang Real Madrid, termasuk di antara pemain papan atas yang gagal memangkas jarak dengan Raphinha, setelah keduanya tidak mampu menggetarkan jala gawang pada pekan kedelapan.

Yamal dan Mbappe masing-masing mengemas 7 gol, terpaut 5 gol dari Raphinha, sehingga pengejaran mereka terhadap bintang Brasil itu berlanjut tanpa kemajuan pada pekan terakhir.

Camello juga memiliki jumlah gol yang sama dengan keduanya, setelah ia pun gagal mencatatkan nama di papan skor, sehingga posisi para pengejar tidak berubah dari sisi jumlah gol.

Sebaliknya, Ante Budimir, penyerang Osasuna, dan Yasser Zabiri, pemain Racing Santander, berhasil menambah koleksi mereka menjadi 6 gol masing-masing, sehingga mendekati kelompok pengejar, meski kedua klub mereka tidak mampu meraih kemenangan pada pekan tersebut.

Dengan demikian, Raphinha terus mempertahankan posisi teratas dalam perburuan penghargaan Pichichi, sementara Yamal dan Mbappe menanti pekan-pekan berikutnya untuk memperkecil jarak, dalam persaingan yang masih terbuka seiring bergulirnya kompetisi musim ini.