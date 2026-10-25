Yamal atau Mbappe: Siapa yang Unggul secara Statistik di El Clasico?

Lamine Yamal dan Kylian Mbappe, dua kandidat peraih Ballon d'Or yang akan diberikan pada Senin malam esok, akan saling berhadapan hari Minggu ini dalam El Clasico antara Barcelona dan Real Madrid, dalam lanjutan pekan kesepuluh Liga Spanyol. Namun, siapa di antara keduanya yang lebih berpengaruh dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya antara kedua rival ini?

Statistik pertemuan terakhir antara Real Madrid dan Barcelona menunjukkan keunggulan yang jelas bagi tim Catalan tersebut. Sejak bergabungnya Mbappe ke klub Kerajaan pada musim panas 2024, kedua tim telah bertemu dalam 7 pertandingan di berbagai kompetisi, dan penyerang Prancis itu tampil dalam 6 di antaranya.

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Selama pertemuan-pertemuan ini, Barcelona meraih 6 kemenangan, berbanding hanya satu kemenangan untuk Real Madrid.

Kemenangan tim Catalan itu datang dengan skor 4-0 di Liga Spanyol pada 26 Oktober 2024, 5-2 di Piala Super Spanyol pada 12 Januari 2025, 3-2 di final Copa del Rey pada 26 April 2025, 4-3 di liga pada 11 Mei 2025, 3-2 di final Piala Super pada 11 Januari 2026, lalu 2-0 di liga pada 10 Mei 2026.

Adapun satu-satunya kemenangan Real Madrid datang dengan skor 2-1 di Liga Spanyol pada 26 Oktober 2025.

Namun, di level individu, Mbappe unggul atas Yamal dalam jumlah gol yang dicetak selama pertemuan-pertemuan ini, setelah menggetarkan jala sebanyak 6 kali, termasuk hat-trick yang ia cetak pada Mei 2025. Sebaliknya, winger Spanyol itu hanya mencetak 3 gol, tetapi menyumbang dua assist di final Copa del Rey.

Meski demikian, Mbappe mungkin siap melepaskan keunggulan statistiknya demi meraih kemenangan dalam pertandingan hari ini, terutama karena Yamal juga mengunggulinya dalam 3 pertemuan terakhir antara Prancis dan Spanyol.