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Al Wehda v Al Ahli SFC - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Diterjemahkan oleh

Yaissle menegaskan: bagaimana sikap Newcastle soal mendatangkan Ivan Toney?

I. Toney
Al Ahli
Newcastle United
M. Jaissle
Saudi Pro League
Inggris
Arab Saudi
Jerman

Apa yang terjadi?

Pembicaraan mengenai masa depan penyerang asal Inggris, Ivan Toney, dari Al Ahli Saudi, kembali mengangkat kemungkinan kepergiannya ke permukaan, di tengah kabar yang beredar tentang ketertarikan Newcastle United untuk merekrutnya pada bursa transfer musim dingin mendatang, di tengah pertanyaan seputar kemampuan klub Inggris tersebut memenuhi tuntutan finansial yang terkait dengan kesepakatan itu.

Perkembangan ini muncul di saat spekulasi mengenai pergerakan Newcastle di bursa transfer kian meningkat, setelah pelatih tim berbicara tentang keterbatasan finansial yang akan menentukan sifat kesepakatan yang dinantikan pada Januari 2027, dengan menegaskan bahwa keinginan tim kepelatihan semata tidak cukup untuk memastikan perekrutan baru apa pun.

Sang pelatih menjelaskan dalam pernyataannya menjelang pertandingan melawan Everton bahwa perekrutan musim dingin akan tunduk pada aturan finansial, seraya menegaskan bahwa hal itu bukanlah "pesta harapan" bagi pelatih, dan bahwa pergerakan yang dinantikan dilakukan melalui koordinasi dengan tim perekrutan, dalam pernyataan yang menyoroti sulitnya menuntaskan kesepakatan besar tanpa mempertimbangkan anggaran klub dan kewajiban finansialnya.

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Menurut laporan yang beredar, Newcastle hingga kini belum membuka berkas perekrutan Toney, meski nama penyerang Inggris itu dikaitkan dengan klub tersebut belakangan ini. Data ini menunjukkan bahwa pembicaraan tentang kepindahannya masih dalam tataran spekulasi, tanpa adanya konfirmasi resmi mengenai dimulainya negosiasi untuk mendatangkannya.

Tuntutan finansial muncul sebagai salah satu rintangan potensial paling menonjol di depan kesepakatan ini, karena laporan menyebutkan bahwa gaji Toney di Al Ahli mendekati 500 ribu pound sterling per pekan, sementara batas gaji yang beredar di Newcastle sekitar 150 ribu pound sterling per pekan, sebuah selisih besar yang dapat mempersulit setiap upaya untuk menuntaskan kepindahan tersebut.

Di sisi lain, hingga kini belum ada indikasi resmi yang memastikan Toney mendekati kepergian dari Al Ahli atau kepindahannya ke Newcastle, sementara masa depannya tetap bergantung pada pergerakan nyata yang mungkin terjadi pada periode mendatang. Dan hingga munculnya informasi tepercaya mengenai negosiasi, kabar kepergiannya tetap sekadar kemungkinan yang belum berubah menjadi kesepakatan yang pasti.

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