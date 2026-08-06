Pelatih asal Jerman, Matthias Jaissle, mantan direktur teknik klub Al-Ahli Saudi, menyampaikan pesan yang menyentuh kepada para suporter "Al-Raqi", dalam komentar pertamanya setelah kepergiannya secara resmi dari klub, sebagai upaya untuk berpamitan kepada para suporter yang telah mendukungnya sepanjang tahun-tahun yang lalu.

Sebelumnya, Jaissle sempat menerima serangan bernada keras dari para suporter Al-Ahli, setelah ia memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya pada waktu yang sulit menjelang awal musim dan sebelum kontraknya berakhir, yang tinggal satu musim lagi.

Jaissle mempublikasikan pesannya melalui akun resminya di platform "Instagram", menegaskan bahwa para suporter Al-Ahli adalah pihak pertama yang memberinya kepercayaan sejak kedatangannya ke Jeddah, seraya menyatakan bahwa perjalanannya bersama tim akan tetap menjadi salah satu momen paling menonjol dalam kariernya sebagai pelatih.

Pelatih asal Jerman itu berkata: "Sejak hari pertama, kalianlah, para suporter, yang memberiku kepercayaan, dan yang percaya kepadaku. Setelah tiga tahun, meraih dua gelar di Liga Champions Asia, memenangi Piala Super, serta banyak momen yang tak terlupakan, aku meninggalkan Jeddah dengan tidak membawa apa pun selain kebanggaan dan cinta untuk kalian".

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Ia menambahkan: "Setiap pertandingan, setiap tantangan, dan setiap perayaan, menjadikan perjalanan ini abadi dalam ingatan", sebagai isyarat kepada kesuksesan yang ia raih bersama Al-Ahli, setelah membawa tim menjuarai gelar Liga Champions Asia Elite dua kali, di samping Piala Super Saudi.

Jaissle menutup pesannya dengan menyampaikan terima kasih kepada para suporter Al-Ahli, seraya mendoakan kesuksesan bagi klub pada tahap mendatang, dengan berkata: "Terima kasih atas kepercayaan dan keyakinan kalian kepadaku. Semoga sukses untuk kalian", kata-kata yang mendapat tanggapan luas di kalangan para suporter "Al-Raqi", setelah periode kontroversi yang mengiringi kepergiannya dari klub.