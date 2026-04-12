"Ya, kita bisa"... Barcelona menyiapkan "rencana remontada" di jantung Madrid

"Ya, kita bisa... Ya, kita bisa"... Dengan sorakan-sorakan itu, para pemain Barcelona dan para pendukungnya meninggalkan Stadion Spotify Camp Nou pada Sabtu malam, setelah mengalahkan Espanyol dalam derby putaran ke-31 La Liga.

Sorakan-sorakan itu bukan sekadar teriakan semangat, melainkan berubah menjadi slogan yang merangkum kondisi mental yang dialami tim menjelang laga melawan Atlético Madrid di leg kedua perempat final Liga Champions, di mana pasukan Hansi Flick berusaha membalikkan ketertinggalan dua gol dan menciptakan kebangkitan bersejarah di Stadion "Metropolitano".

Mentalitas baru dan keyakinan yang tak tergoyahkan

Menurut surat kabar "Marca", suasana ruang ganti Barcelona mencerminkan perpaduan antara rasa hormat, kerendahan hati, dan kepercayaan diri yang tinggi.

Para pemain menyadari betapa sulitnya tugas yang harus mereka hadapi melawan lawan yang kuat di kandang sendiri, tetapi mereka yakin akan kemampuan mereka untuk bangkit.

Tim asuhan Flick menghadapi tantangan berat di salah satu stadion tersulit di Eropa, di mana Atletico hanya kalah 3 kali dari 23 pertandingan musim ini, salah satunya melawan Barcelona sendiri di liga. Namun, keyakinan di dalam tim Catalan itu tak tergoyahkan.

Kebersamaan dan kekompakan di dalam tim

"Marca" menegaskan bahwa hubungan antara pelatih asal Jerman itu dan para pemainnya berada dalam kondisi terbaik, dan ruang ganti telah menjadi satu kesatuan yang penuh ambisi dan tekad. Para pemain yakin bahwa meraih prestasi besar di "Metropolitano" adalah mungkin, namun mereka menyadari hal itu membutuhkan usaha luar biasa dan komitmen penuh selama 90 menit.

Slogan baru "Ya, Kita Bisa" telah menjadi semacam "mantra bersama" di dalam klub, meskipun hal ini tidak lazim dalam budaya Barcelona. Para pemain saling berbincang tentang perlunya menampilkan pertandingan yang sempurna dalam hal konsentrasi, tekanan, pengorbanan, solidaritas, dan ketenangan—nilai-nilai yang ditekankan Flick dalam pertemuan-pertemuannya terakhir dengan tim.

Di balik slogan

Surat kabar tersebut menambahkan, bahwa Flick dan para pemain menyadari bahwa kualitas teknis saja tidak cukup, dan bahwa kesuksesan pada tahap ini membutuhkan perjuangan dan usaha ekstra. Oleh karena itu, tim mempersiapkan diri secara mental dan fisik untuk memberikan segalanya demi mencapai semifinal turnamen kontinental.

Di Barcelona, tak ada yang membicarakan hal yang mustahil. Semua orang meyakini bahwa "Ya, kita bisa" bukan sekadar ungkapan, melainkan rencana aksi yang akan diwujudkan di lapangan pada Selasa malam di Madrid.