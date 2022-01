Xhaka Kartu Merah, Arsenal Tak Punya Gelandang Hadapi Tottenham Hotspur

Kartu merah yang diterima Granit Xhaka saat Arsenal menahan imbang Liverpool 0-0 di Piala Liga Inggris membuat klub London Utara tampak tidak siap menghadapi Tottenham Hotspur akhir pekan ini.

Xhaka melakukan pelanggaran konyol pada Diogo Jota di menit ke-24 dalam laga semi-final leg pertama itu saat The Reds mencoba membangun serangan balik.

Dengan demikian, dia akan bergabung dengan Thomas Partey [Piala Afrika], Mohamed Elneny [Piala Afrika], Martin Odegaard [Covid-19] dan Emile Smith Rowe [cedera] yang semuanya bakal absen di laga derby krusial akhir pekan ini.

Pemain internasional Swiss itu langsung diusir wasit ketika menendang dada Jota -- merupakan kartu merah kelima sang gelandang sejak musim 2016/17.

"Merencanakan dengan sejumlah pemain yang ada, kami tidak memiliki gelandang. Menjadi sangat rumit, sebab apa pun yang kami lakukan jadi tidak natural," tutur manajer Mikel Arteta kepada Sky Sports.

"Motivasi ekstranya yakni memainkan laga derby [kontra Spurs, Minggu] dengan membawa energi ketika Anda tidak memilikinya. Tak ada alasan, kami harus menghadapinya," tambahnya.

Saat wartawan bertanya kemampuan timnya menahan imbang Liverpool dalam keadaan bermain minus satu pemain, Arteta menjelaskan: "Kami bersenang-senang menghadapi situasi itu."

"Para pemain menunjukkan perjuangan besar, determinasi, persaudaraan. Anda melihat emosinya, kami tidak pernah menyerah. Kredit untuk para pemain," katanya lagi.

"Saya tidak tahu apakah kartu merah menginspirasi mereka, tapi diperlukan perjuangan. Anda memerlukan sikap tertentu untuk memainkan laga-laga seperti ini dan para pemain melakukan itu," ulas Arteta.

"Kami memainkan pertandingan yang harus kami hadapi, yang mana itu bukan permainan kami. Saya belum melihatnya kembali, mereka [ofisial laga] sudah mengeceknya, jadi mungkin kartu merah," bahas Arteta, soal kartu merah Xhaka.

Di kesempatan yang sama, Man of the Match Ben White turut memuji performa solid The Gunners yang bermain pincang melawan tim kandidat juara Liverpool.

"Itu bukan start yang ideal, namun ada begitu banyak perjuangan di tim ini. Cukup sulit datang ke sini dengan 11 pemain, benar-benar [performa] luar biasa dari semua pemain," tegas White.