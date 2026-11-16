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Pelatih timnas Xavi Hernández melontarkan kritik keras kepada para pemainnya setelah timnas Belanda menelan kekalahan telak 5-0 dari Jerman. Kepada Jeroen Stekelenburg dari NOS, pria asal Katalunya itu terutama mengkritik mentalitas para pemain Belanda dan mengumumkan akan ada konsekuensi.

Setelah kekalahan memalukan di Berlin itu, Xavi langsung menuju ruang ganti untuk meminta penjelasan. "Saya berbicara dengan para pemain karena saya berusaha memahami apa yang terjadi. Pertama-tama, kami harus meminta maaf kepada para suporter karena hari ini kami tidak bermain sepakbola. Tidak ada norma dan nilai-nilai yang semestinya, tidak ada semangat juang, sama sekali tidak ada."

Sang pelatih sulit memahami betapa besarnya perbedaan dibandingkan kemenangan 7-0 atas Yunani sebelumnya. "Melawan Yunani, kami memainkan pertandingan bersejarah, dengan semangat juang, intensitas, tempo, dan gairah. Hari ini justru sebaliknya. Mungkin karena saya baru saja berada di sini, tetapi saya berusaha memahami mentalitas para pemain. Mungkin itu juga yang kurang."

Menurut Xavi, para pemain kini juga sudah mengungkapkan sendiri apa yang salah. "Bagus bahwa kami sudah berbicara satu sama lain. Sekarang kami tahu posisi kami. Kami punya kualitas untuk menunjukkan hal-hal luar biasa, tetapi hari ini kami justru menunjukkan sebaliknya. Sampai hari ini, saya sangat bangga kepada setiap pemain, tetapi ini sulit dipercaya. Ini mengejutkan bagi saya sebagai pelatih."

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Meski melontarkan kritik keras, Xavi menegaskan bahwa ia tidak berbicara kepada para pemainnya dengan penuh amarah. "Tidak, saya berbicara dengan nada yang sama seperti sekarang. Biasanya saya berusaha memahami setiap situasi, tetapi ini sama sekali tidak bisa kami terima. Mulai hari ini, banyak hal harus berubah. Kami membutuhkan pemain yang menunjukkan semangat juang yang tepat."

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Ketika ditanya apakah penampilan buruk itu dapat memengaruhi pemilihan skuad untuk laga internasional berikutnya, Xavi menjawab: "Kami akan mengambil keputusan. Itu tanggung jawab saya sebagai pelatih timnas. Sekarang kami punya waktu sampai Maret. Bagaimanapun, kami sudah mencapai tujuan terpenting: kami lolos ke perempat-final Nations League. Dari sini, kami harus terus membangun."

Xavi tidak ingin menjadikan absennya kapten Virgil van Dijk dan wakil kapten Frenkie de Jong sebagai alasan. Ia juga tidak mencari alasan taktis. "Hari ini, 99 persen penyebabnya adalah norma dan nilai-nilai kami di lapangan. Kami menciptakan peluang, tetapi juga kesulitan karena Jerman bermain begitu baik. Mereka bermain dengan agresivitas dan sikap yang justru ingin kami lihat dari tim kami."

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Meski Belanda tetap melaju ke perempat-final kendati kalah telak, Xavi menganggap pertandingan itu sebagai peringatan besar. "Hari ini memalukan. Kami harus terus memantau para pemain dan menganalisis apa yang terjadi. Mulai hari ini, kami kembali dari nol. Kami sedang membangun sesuatu yang baik, tetapi hari ini kami melihat kebalikannya. Yang terpenting, kami harus meminta maaf kepada para suporter."

Terakhir, Xavi ditanya apakah kekalahan itu termasuk salah satu kekecewaan terbesar dalam karier sepakbolanya. "Tentu saja, ini jelas salah satunya. Tetapi kami akan belajar dari ini. Ini situasi yang sulit dan para pemain akan memetik banyak pelajaran darinya." Sang pelatih masih terutama terperangah oleh kontras dengan laga melawan Yunani. "Tiga hari lalu, kami memainkan pertandingan yang luar biasa, baik dari segi sikap maupun permainan sepakbola. Hari ini, sikap itu sama sekali tidak terlihat."