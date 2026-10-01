Xavi tunjuk pihak yang paling bertanggung jawab atas babak pertama dramatis Timnas Belanda

Xavi mengakui kesalahannya kepada NOS pada Kamis malam. Pelatih tim nasional Spanyol itu mengambil tanggung jawab penuh atas babak pertama yang dramatis dari timnas Belanda.

Timnas Belanda tertinggal 2-0 saat turun minum dalam duel melawan Yunani (2-2). Pada kedua gol Yunani, pertahanan Belanda benar-benar berada di posisi yang salah.

Secara menyerang pun tim asuhan Xavi sama sekali tidak mampu berbuat apa-apa. Seusai laga, Xavi menunjuk pihak yang paling bertanggung jawab atas permainan buruk timnya di babak pertama: dirinya sendiri.

"Saya tidak senang dengan hasil ini. Kami benar-benar sangat buruk di babak pertama. Ini kesalahan saya. Saya tidak menempatkan para pemain di posisi yang tepat. Tidak ada tempo atau ritme sama sekali," kata Xavi.

"Kami tidak bermain bagus. Kami tidak punya kreativitas yang cukup. Untungnya, itu berhasil di babak kedua. Mungkin ada terlalu banyak perubahan dibanding pertandingan sebelumnya. Itu salah saya," lanjutnya.

Pada akhirnya, timnas Belanda mampu membalikkan keadaan pada babak kedua. Virgil van Dijk menanduk bola hasil sepak pojok menjadi gol, dan Tijjani Reijnders mencetak gol penyeimbang pada fase akhir pertandingan.