Xavi tidak menelepon pemain yang dicoret: "Ia harus mengetahuinya lewat media"

Guus Til tidak masuk dalam skuad Belanda, demikian menjadi jelas pada Jumat. Pelatih PSV Peter Bosz terutama kesal dengan cara gelandang serang itu menerima kabar buruk tersebut.

Til pada musim panas lalu masuk dalam skuad Piala Dunia milik pendahulu Xavi, Ronald Koeman. Pemain PSV itu hanya tampil sebagai pemain pengganti dalam laga fase grup melawan Swedia yang dimenangi 5-1.

Bosz menilai sangat disayangkan Til tidak dipanggil oleh Xavi. "Secara pribadi, ini sangat disayangkan untuknya," keluh pelatih juara bertahan dari Eindhoven itu.

"Guus harus mengetahuinya lewat media. Itu menurut saya cukup mencolok. Kalau Anda pernah masuk skuad di Piala Dunia, saya sebenarnya berharap mereka sempat meneleponnya dan memberitahunya," tambah Bosz yang terkejut. "Jadi dia harus mengetahuinya lewat media."

"Ketika pada masa saya dulu saya tidak terpilih, saya mendapat telepon," kata pelatih PSV itu dalam sesi pers pada Jumat siang, yang saat masih menjadi pemain mencatatkan delapan caps, sama banyaknya dengan yang dimiliki Til.

Ruben van Bommel justru dipilih oleh Xavi untuk pertandingan-pertandingan internasional Nations League yang akan datang. Winger kiri itu menerima kabar baik tersebut secara langsung, demikian ditekankan Bosz.

"Dia mendapat telepon dan memberi tahu kami. Tujuan kami bukan semata-mata membawa pemain ke tim nasional Belanda. Tetapi ini membuat kami bangga," tutup pelatih PSV itu.