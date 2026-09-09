Xavi terlihat di tribun peserta Liga Champions asal Inggris

Xavi hadir di Anfield pada Rabu. Pelatih tim nasional Belanda itu berada di sana untuk memantau Virgil van Dijk. Bek tengah Liverpool tersebut menang 2-1 atas Atlético Madrid di Liga Champions.

Van Dijk, yang sudah mengoleksi 96 caps, bermain 90 menit penuh untuk klub raksasa Inggris tersebut. Jeremie Frimpong dan Ryan Gravenberch dimainkan sebagai pemain pengganti setelah jeda oleh manajer Andoni Iraola. Cody Gakpo absen di Liverpool karena cedera.

Xavi berada di Liverpool untuk berbicara dengan Van Dijk. Kapten tim nasional Belanda itu baru-baru ini juga menyatakan di media Inggris bahwa ia akan melakukan pembicaraan dengan pelatih asal Spanyol tersebut.

"Itu sedikit bergantung pada percakapan itu, bagaimana posisi saya terhadap situasi ini. Semua orang ingin merasa dihargai, dicintai, dan penting. Saya merasa masih bisa berharga dan penting bagi tim. Jika kami memiliki pandangan yang sama soal itu, kami akan menghadapi dua tahun yang bagus hingga Piala Eropa 2028. Jika tidak, nanti kita lihat saja," kata Van Dijk.

Xavi hadir di Amsterdam pada Sabtu untuk menyaksikan Ajax kontra PSV. Sehari kemudian, beberapa asistennya berada di tribune Stadion Abe Lenstra untuk laga antara sc Heerenveen dan AZ.

Sang pelatih memanfaatkan periode ini untuk melihat para pemain internasional beraksi, di dalam maupun luar negeri. Berdasarkan itu, skuad final akan disusun oleh Xavi.

Belanda akan memainkan empat pertandingan di Nations League antara 24 September dan 4 Oktober. Serbia akan menjadi lawan dua kali, sementara mereka juga akan menghadapi Jerman dan Yunani.