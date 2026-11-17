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Jeffrey de Lange bermimpi berkarier di timnas Belanda. Kiper Olympique Marseille itu mengungkapkannya kepada kantor berita Prancis AFP.

De Lange (28) menjadi kiper utama Marseille setelah Gerónimo Rulli hengkang ke Manchester City. Dalam dua musim pertamanya, kiper yang didatangkan dari Go Ahead Eagles itu masih berperan sebagai pelapis.

Dengan De Lange di bawah mistar, Marseille naik ke posisi keempat Ligue 1. Awal musim mereka sempat buruk: mantan juara Liga Champions itu kalah dalam empat dari lima pertandingan pertama. Sejak pertengahan Oktober, mereka meraih lima kemenangan beruntun.

De Lange merasa betah di Marseille, tetapi mengakui masa-masa awalnya terkadang sulit. "Saya datang dari klub yang lebih kecil di Belanda. Marseille merupakan perubahan besar."

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"Hal lain yang berpengaruh: Gero sedang berada di puncak performanya. Jadi, saya harus belajar, mengamati, dan berkembang terlebih dahulu. Pada musim kedua saya di sini, saya mulai mendapat lebih banyak kesempatan bermain. Lalu Anda mulai berpikir: oke, saya ingin ini setiap pekan. Saya senang ketika bermain, tetapi ada juga sedikit rasa frustrasi. Untungnya, saya bisa mengubahnya menjadi sesuatu yang positif," kata kiper yang belum melewatkan satu menit pun musim ini.

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De Lange melanjutkan penilaiannya. "Namun, saya ingin lebih dan musim panas lalu saya mengatakan kepada manajemen klub bahwa saya harus bermain. Tiga tahun di bangku cadangan tidak akan baik bagi saya, juga tidak bagi OM."

Di Prancis, penampilan De Lange terkadang menuai kritik. Tanggapan menjadi jauh lebih positif setelah pertandingan-pertandingan terbaru melawan RC Lens dan Bayer Leverkusen. "Begitulah sepakbola," simpul sang kiper dengan tenang. "Jika kritiknya beralasan dan datang dari seseorang yang benar-benar memahami permainan, saya menerimanya. Terkadang saya bahkan menghargainya."

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De Lange tahu bahwa pada usia 28 tahun, masih ada ruang untuk berkembang. "Saya masih bisa meningkatkan kemampuan dalam situasi satu lawan satu, menghadapi bola-bola tinggi, dan juga dalam aspek lain."

Kiper Marseille itu punya ambisi di luar Ligue 1. Impian terbesarnya adalah bermain untuk timnas Belanda. "Saya berharap begitu. Itu tujuan saya. Meski saya tahu kami punya kiper-kiper bagus," ujar De Lange, mantan pemain timnas kelompok umur, merujuk antara lain kepada Bart Verbruggen, Robin Roefs, dan Mark Flekken. "Namun, saya pikir Anda harus dipantau jika bermain untuk klub seperti Marseile."