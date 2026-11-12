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Frenkie de Jong dipastikan menjadi kapten tim nasional Belanda selama sepekan ke depan. Hal itu dikonfirmasi pelatih timnas Xavi Hernández dalam konferensi pers pada Kamis siang.

Setelah Virgil van Dijk absen, Xavi harus mencari kapten baru untuk pertandingan Nations League melawan Yunani dan Jerman.

Xavi kini telah menemukan pengganti sementara itu. De Jong akan mengenakan ban kapten dalam pertandingan di Johan Cruijff ArenA dan Olympiastadion.

Denzel Dumfries menjadi kapten kedua timnas Belanda pada November. Cody Gakpo menjadi pemain berikutnya dalam daftar Xavi.

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Xavi menjelaskan alasannya memilih De Jong. "Pertama-tama, kepribadiannya. Dia menginginkan bola, ingin menjadi lebih baik setiap hari dan menjadi bagian dari tim. Saya mengenalnya dengan sangat baik dan dia selalu bertanggung jawab."

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"Dan tentu saja, kualitasnya juga. Menurut saya, dia salah satu gelandang terbaik di dunia. Alasan-alasan ini sangat penting bagi saya sebagai pelatih," pungkas Xavi.

Dalam perbincangan dengan Voetbalzone pada Selasa, De Jong sudah sedikit menyinggung soal menjadi kapten timnas Belanda. "Tentu saja itu berarti bagi saya. Menjadi kapten, menurut saya, merupakan kehormatan yang sangat besar bagi siapa pun, termasuk saya."

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"Menjadi kapten negara sendiri. Menjadi pemain tim nasional adalah pencapaian tertinggi, dan sekarang saya juga menjadi kapten Belanda," kata De Jong.

De Jong, 29 tahun, akan memainkan laga ke-71 bersama timnas saat menghadapi Yunani. Xavi akan menjadi pelatih timnas keempatnya, setelah Ronald Koeman, Frank de Boer dan Louis van Gaal.