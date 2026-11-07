Para pemain top, juga klub-klub dari dalam dan luar negeri, hampir setiap hari memberikan gambaran tentang seluk-beluk dunia sepakbola melalui Instagram, X, atau kanal internet lainnya. Dalam edisi VZ Social kali ini, sorotan tertuju pada Xavi Simons, yang sangat tidak puas dengan keputusan wasit seusai laga Leeds United melawan Tottenham Hotspur.

Tottenham Hotspur kalah 1-0 di kandang Leeds United pada Sabtu sore akibat gol telat Noah Okafor. Namun, setelah pertandingan, pembicaraan justru lebih banyak tertuju pada insiden di babak pertama, ketika Jayden Bogle menendang Mathys Tel hingga harus meninggalkan pertandingan.

Rekaman menunjukkan bagian bawah sepatu Bogle menghantam bagian belakang pergelangan kaki Tel. Petugas VAR Tony Harrington meninjau insiden itu secara saksama dan menghabiskan lebih dari empat menit untuk melihat tayangan ulang, tetapi akhirnya memutuskan untuk tidak turun tangan. Bogle pun lolos tanpa sanksi apa pun, sementara Tel harus meninggalkan lapangan karena cedera.

Insiden itu memicu kemarahan kubu Tottenham seusai laga, termasuk Xavi Simons, yang sebenarnya tidak masuk skuad pertandingan karena cedera lutut parah. Setelah pertandingan, ia mengunggah komentar di Snapchat dan membandingkan insiden tersebut dengan kejadian pada Desember 2025.

Saat itu, Simons menginjak tumit Virgil van Dijk dengan cara serupa dan diusir dari lapangan setelah menerima kartu merah. "Apa bedanya?" tanya pemain timnas Belanda yang tercengang itu sambil membagikan foto kedua insiden tersebut.

Roberto De Zerbi juga menanggapi insiden kontroversial itu seusai laga, tetapi ia menolak mengecam keras keputusan wasit. "Saya sangat percaya kepada wasit. Menurut saya, tidak ada bedanya apakah dia (Brooks, red.) meninjau rekamannya atau tidak," katanya kepada TNT Sports.

"Ada VAR dan jika mereka tidak mengambil keputusan yang tepat, saya tidak tahu, tetapi kami percaya kepada mereka. Kami harus berkonsentrasi pada penampilan kami sendiri dan aspek-aspek yang bisa kami perbaiki," pungkas De Zerbi.