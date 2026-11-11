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Xavi Simons bercerita di Oxford Union, perkumpulan debat bergengsi dan independen bagi mahasiswa Universitas Oxford, tentang bulan-bulan yang sangat berat baginya. Gelandang Tottenham Hotspur itu mengalami cedera lutut parah pada April dan sejak itu harus menjalani pemulihan.

"Saya mengikuti sisa musim dari ranjang rumah sakit," kata Simons dengan terus terang. "Itu tidak mudah. Saya juga sama sekali tidak punya kendali atas situasi itu. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Untungnya, rekan-rekan berhasil menyelamatkan diri." Tottenham terhindar dari degradasi dari Liga Primer pada hari terakhir musim.

Simons terutama mengalami masa yang sangat berat secara mental selama enam bulan terakhir. "Saya sering mengalami saat-saat sulit pada malam hari. Bahkan keluarga saya tidak tahu betapa beratnya masa yang saya lalui. Saya sering menangis. Saya merasa tidak berdaya dan frustrasi. Saya sangat ingin berkontribusi untuk Tottenham dan timnas Belanda."

Meski mengalami pukulan telak, Simons berusaha tetap memandang masa depan dengan positif. "Di satu sisi, saya bersyukur hal itu terjadi. Saya membaca buku dan memperluas pengetahuan tentang berbagai hal. Saya ingin merangsang otak saya, tetapi juga menenangkannya. Itu setidaknya sama pentingnya dengan pergi ke pusat kebugaran setiap hari. Semuanya soal keseimbangan. Jika otak tidak berfungsi, tubuh juga tidak berfungsi."

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Simons kini sudah kembali menjejakkan kaki di lapangan latihan. Menurut The Standard, gelandang yang mengalami cedera parah pada 25 April itu akan segera kembali bergabung dalam latihan bersama tim.

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"Lutut saya harus terasa benar-benar pulih dan kuat terlebih dahulu. Saya berada di jalur yang tepat. Sepanjang perjalanan ini, saya dikelilingi tim yang luar biasa. Saya menghabiskan banyak waktu untuk pemulihan dan mengerahkan segalanya. Saya ingin pulang dan berpikir: saya tidak bisa lagi merasakan kaki saya. Itu berarti saya telah memacu diri hingga batas maksimal," kata Simons yang tengah menjalani pemulihan.

Simons berharap bisa tampil di Piala Dunia musim panas lalu karena merasa dapat memberikan kontribusi besar bagi timnas Belanda. Simons juga ikut serta di Piala Dunia 2022, tetapi kontribusinya kecil.

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Tanpa Simons, Tottenham mengawali musim dengan buruk. Namun, situasinya kini berbeda. Berkat serangkaian hasil bagus, klub London itu menempati peringkat ke-11.

Akhir pekan lalu, Tottenham mendapat hasil mengecewakan setelah kalah 1-0 dari Leeds United. Musim akan berlanjut pada 21 November dengan laga kandang melawan tim promosi Ipswich Town.