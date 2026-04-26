Xavi Simons mengalami cedera parah dan harus absen dari Piala Dunia 2026 bersama tim nasional Belanda

Xavi Simons harus absen di Piala Dunia 2026 dan sebagian besar musim depan. Gelandang tersebut mengonfirmasi melalui media sosial bahwa impiannya untuk tampil di Piala Dunia telah pupus. Fabrizio Romano melaporkan bahwa pemain Tottenham Hotspur itu mengalami cedera ligamen anterior cruciate (ACL) yang parah.

Simons mengalami cedera lutut pada pertandingan tandang melawan Wolverhampton Wanderers akhir pekan lalu. Pemain asal Amsterdam itu merintih kesakitan dan harus dibawa ke ruang ganti dengan menggunakan troli cedera.

Kini terungkap bahwa ia mengalami cedera ligamen silang yang parah dan biasanya ia harus menjalani masa rehabilitasi selama enam hingga sembilan bulan. "Mereka bilang hidup bisa kejam dan hari ini rasanya persis seperti itu," tulis Simons.

"Musim saya berakhir secara tiba-tiba dan saya hanya mencoba menerimanya. Jujur saja, saya hancur. Ini tak terkatakan. Satu-satunya yang saya inginkan adalah berjuang untuk tim saya dan kini kesempatan itu dirampas dari saya... bersama dengan Piala Dunia."

"Mewakili negaraku musim panas ini... Hilang begitu saja. Butuh waktu untuk memproses ini, tapi aku akan menjadi rekan setim terbaik yang bisa aku jadi. Aku tak ragu bahwa bersama-sama kita akan memenangkan pertarungan ini."

"Aku akan menempuh jalan ini sekarang, dipandu oleh iman, dengan kekuatan, dengan ketangguhan, dengan keyakinan, sambil menghitung hari hingga aku bisa kembali ke lapangan. Mohon bersabar denganku," kata Simons.

Selain Oranje dan Simons, pukulan ini juga besar bagi Tottenham. Tim asal London ini terlibat dalam pertarungan degradasi dan dengan empat pertandingan tersisa, mereka berada dua poin di bawah garis merah. Jadi, mungkin Simons akan kembali bermain di divisi kedua Inggris musim depan.