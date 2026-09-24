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Xavi HernandezNOS
Siep Engelen
Diterjemahkan oleh

Xavi sangat terkesan: "Pemain top, inilah yang kami butuhkan"

Netherlands vs Germany
Netherlands
Germany
UEFA Nations League A
R. van Bommel
M. Meerdink
X. Hernandez

Mexx Meerdink dan Ruben van Bommel sama-sama menjalani debut mereka bersama timnas Belanda pada Kamis. Keduanya tampil sangat mengesankan saat melawan Jerman, termasuk di mata pelatih timnas Xavi Hernández.

Meerdink menggantikan Brian Brobbey yang cedera pada babak pertama, sementara Van Bommel masuk ke dalam tim pada fase akhir pertandingan. Penyerang PSV itu memberikan assist luar biasa kepada Cody Gakpo pada masa injury time, sehingga Belanda meraih hasil imbang 1-1. 

Soal assist Van Bommel, Xavi berbicara tegas. “Ini menunjukkan karakter. Hari ini adalah pertandingan pertamanya untuk timnas Belanda dan dia membuat perbedaan. Cody juga tentu saja,” ujar pelatih asal Spanyol itu, sambil sekali lagi melihat tayangan gol penyama kedudukan 1-1. 

“Inilah yang kami butuhkan. Dia adalah pemain top,” kata Xavi dengan penuh pujian untuk Van Bommel. “Saya sangat senang untuk Ruben. Kami percaya kepadanya dan dia telah menunjukkannya. Dia juga pantas mendapatkannya, karena dia punya kepribadian yang luar biasa.” 

Menurut Xavi, kepribadian itu tidak hanya terlihat dari umpan silang brilian dengan bagian luar kakinya, tetapi juga dari aksi yang mendahuluinya: merebut bola. “Dia merebut bola. Setelah itu datang umpan silang yang luar biasa.” 

UEFA Nations League A
Serbia crest
Serbia
SER
Netherlands crest
Netherlands
NED
UEFA Nations League A
Germany crest
Germany
GER
Greece crest
Greece
GRE

Xavi juga sangat puas dengan debutan lainnya, Meerdink. “Dia tampil luar biasa. Ini memang disayangkan untuk Brian (Brobbey, red.), karena dia bertarung keras dengan para bek Jerman. Tetapi Mexx juga tampil luar biasa.” 

“Dia bekerja keras untuk tim, berkorban. Dia memberi banyak tekanan kepada kiper, sekarang dia pasti sudah kelelahan. Tetapi saya sangat senang untuk mereka,” tutup Xavi.

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