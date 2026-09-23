Xavi menjelaskan mengapa Weghorst tidak dibutuhkan saat melawan Jerman

Xavi memilih untuk tidak membahas para pemain yang tidak ia pilih untuk periode jeda internasional ini, seperti terlihat dari wawancara dengan Ziggo Sport. Pelatih timnas Belanda itu antara lain memutuskan untuk tidak memanggil Wout Weghorst.

Reporter dari saluran berbayar itu menyoroti bahwa timnas Belanda kerap bermain dengan rencana B. Namun, Xavi tidak melihat manfaat dari hal itu dan menjelaskan mengapa ia saat ini tidak membutuhkan Weghorst.

"Kami punya rencana lain. Ada penyerang-penyerang penting dalam daftar. Saya lebih suka tidak membicarakan para pemain yang tidak ada dalam daftar," tegas pelatih asal Spanyol itu sehari sebelum pertemuan dengan Jerman di Nations League.

"Dan untuk para pemain lain yang tidak ada dalam daftar, daftar itu akan kembali terbuka pada November," kata Xavi, sembari membiarkan pintu masa depan sedikit terbuka bagi Weghorst dan lainnya.

Xavi pada Senin lalu dalam sebuah sesi pers juga sudah menyampaikan bahwa Weghorst belum dicoret. "Pintu terbuka untuk semua orang, jadi juga untuk dia," ujar sang pelatih timnas kepada penyerang FC Twente tersebut.

Weghorst juga menegaskan bahwa ia tidak akan pernah menolak timnas Belanda, seperti yang ia katakan pekan lalu kepada RTV Oost. "Merupakan kebanggaan terbesar untuk membela negara Anda. Saya tahu bahwa saya punya nilai. Jika mereka sekarang memilih untuk mengisinya dengan cara berbeda, itu sepenuhnya hak mereka. Saya akan selalu tersedia untuk timnas Belanda."

Striker jangkung itu telah mencatatkan 53 caps (14 gol) untuk timnas Belanda. Weghorst antara lain telah merasakan dua Piala Dunia dan satu Piala Eropa.