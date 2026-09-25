Xavi mengungkap hal yang paling mengesankannya dari Belanda saat menghadapi Jerman, dan menentukan senjata era baru

Awalnya memang belum sempurna, tetapi menyimpan indikasi yang menjanjikan bagi Xavi Hernandez dalam penampilan perdananya sebagai pucuk pimpinan staf teknis timnas Belanda, setelah tim Oranje merebut hasil imbang dramatis melawan Jerman dengan skor 1-1, usai tertinggal hingga menit-menit akhir, pada laga pembuka perjalanannya di UEFA Nations League.

Pelatih asal Spanyol itu mengungkapkan kepuasan besarnya atas performa para pemainnya, menegaskan bahwa Belanda adalah pihak yang lebih baik dalam pertandingan, terutama sepanjang babak kedua.

Xavi mengatakan dalam konferensi pers usai laga yang digelar di Stadion Johan Cruyff Arena di Amsterdam: "Saya puas karena kami bermain sangat baik. Sejujurnya saya rasa kami lebih baik daripada Jerman."

Jerman unggul pada babak pertama, setelah Belanda mengalami sedikit ketegangan dan ketidakmampuan untuk memaksakan gayanya, sebelum bangkit setelah jeda dan meningkatkan tekanan untuk mengejar hasil imbang.

Xavi mengakui bahwa timnya tidak tampil sesuai harapan sepanjang 45 menit pertama, seraya menjelaskan: "Mungkin kami sedikit tegang di babak pertama, tetapi cara kami bermain di babak kedua adalah yang benar."

Pelatih asal Spanyol itu memuji reaksi para pemainnya setelah tertinggal dalam skor, menganggap bahwa apa yang mereka tunjukkan setelah jeda mencerminkan karakter dan ambisi yang ingin ia tanamkan di dalam tim nasional.

Ia berkata: "Kami menunjukkan karakter, ambisi, keinginan untuk menang, dan semangat yang baik. Dan yang paling saya sukai tentunya adalah karakter para pemain di babak kedua ketika kami tertinggal dalam skor, di samping sikap dan mentalitas mereka."









Belanda berhasil menyamakan kedudukan pada waktu tambahan, lewat gol yang dicetak Cody Gakpo, sehingga meraih satu poin dari laga pembuka pada awal era Xavi.

Xavi menegaskan bahwa penguasaan bola, tekanan yang kuat, dan perebutan kembali penguasaan bola merupakan elemen-elemen mendasar dalam gaya Belanda pada fase mendatang.

Ia menjelaskan: "Kami menekan dengan kuat, merebut kembali bola, dan mengambil inisiatif," seraya menekankan bahwa performa babak kedua harus menjadi standar permanen bagi tim.

Ia menambahkan: "Inilah caranya, dan ini harus menjadi standar bagi tim Belanda."

Pelatih asal Spanyol itu menyatakan bahwa ia tidak terkejut dengan apa yang ditunjukkan para pemainnya dalam pertandingan, menegaskan bahwa ciri-ciri karakter ini memang sudah tampak selama sesi latihan.

Ia berkata: "Kami sudah menunjukkan ini dalam latihan, dan cara berlatih adalah cara bermain."

Xavi berharap dapat membangun dari hasil imbang ini pada pertandingan berikutnya, ketika Belanda bertemu Serbia hari Minggu, dalam ujian kedua bagi pelatih asal Spanyol itu bersama timnas Belanda.











