Xavi menjelaskan dengan gamblang mengapa Joshua Zirkzee lebih dipilih di timnas Belanda ketimbang Wout Weghorst. Sang pelatih tim nasional melihat penyerang itu sebagai striker yang lebih cocok dengan cara dia ingin De Oranje bermain.

Penyerang Manchester United, Zirkzee, dipanggil sebagai pengganti Brian Brobbey yang absen. “Saya pikir dia punya kualitas untuk beradaptasi dengan gaya kami. Dia bisa penting bagi kami, dia pemain yang bagus,” ujar Xavi dalam konferensi pers jelang laga melawan Serbia.

Tak lama kemudian, pelatih tim nasional itu secara eksplisit ditanya soal persaingan di lini depan, yang juga menyebut nama Weghorst, yang dalam beberapa pekan terakhir sedang dalam performa bagus bersama FC Twente. Xavi nyaris tidak menyisakan ruang untuk keraguan soal pilihannya: “Saya pikir Zirkzee lebih cocok dengan gaya kami.”

Bagi Xavi, hal itu terutama berkaitan dengan apa yang harus bisa dijalankan seorang striker dalam sistemnya. “Striker kami harus memahami sistem kami dan ide-ide kami. Saya menyukainya dan saya pikir dia bisa membantu kami,” kata pelatih tim nasional itu tentang Zirkzee.

Pilihan terhadap striker tersebut, menurut Xavi, sejalan dengan gaya bermain baru yang sedang coba ia tanamkan di timnas Belanda. “Cara kami ingin menyerang dan bertahan, para pemain memahaminya dengan sempurna. Kami harus terus melanjutkan ini dalam struktur ini,” katanya mengenai perkembangan timnya.

Micky van de Ven, yang juga hadir dalam konferensi pers, turut merasakan bahwa secara taktik ada cukup banyak perubahan. “Kami ingin melakukan tekanan tinggi dan bermain dengan garis pertahanan tinggi, itu perubahan yang cukup besar,” kata sang bek, yang menyebut para pemain semakin memahami apa yang diminta dari mereka.

Xavi memperkirakan saat menghadapi Serbia timnya akan kembali bermain dengan prinsip yang sama, terlepas dari formasi lawan. “Biasanya Serbia bermain dengan empat pemain di belakang, mungkin besok mereka melakukannya dengan lima. Tetapi cara bermain kami tidak berubah. Kami ingin menguasai bola dan merebutnya kembali dengan cepat, mengambil inisiatif. Itu yang paling penting.”