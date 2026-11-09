Xavi Hernandez, pelatih tim nasional Belanda, memanfaatkan kemunculannya di hadapan media untuk menyampaikan pesan penting yang mengandung pujian dan apresiasi kepada Frenkie de Jong, bintang Barcelona.

Xavi tak menahan kata-kata pujian untuk De Jong, yang ia anggap sebagai salah satu pemain sepak bola paling komplet di kancah internasional, dan ia menilai nilainya tidak selalu mendapat penghargaan yang sepantasnya.

Surat kabar Sport memuat pernyataan Xavi dalam konferensi pers, saat ia berkata, "De Jong tidak mendapatkan penghargaan yang cukup, tapi bukan dari para pelatih. Jika Anda bertanya kepada mereka, mereka akan mengatakan bahwa ia yang terbaik. Mereka menyaksikan Frenkie setiap hari."

Xavi ingin menyoroti cara pandang orang-orang yang terus-menerus bekerja bersama pemain itu terhadapnya, karena sang pelatih menilai bahwa sebagian kritik yang ditujukan kepada De Jong atau ketiadaan apresiasi publik untuknya berkaitan dengan sulitnya memahami beberapa aspek yang berhubungan dengan permainan.

Ia melanjutkan, "De Jong mengenal saya dan mengenal para anggota staf teknis tim nasional. Ia mengenal filosofi kami, dan ia akan menjadi pemain penting. Ia memiliki semua kualitas yang diperlukan untuk tampil bagus, dan ia juga seorang pemimpin."

Pernyataan ini dengan jelas mengungkap peran yang direncanakan Xavi untuk diberikan kepada Frenkie de Jong dalam fase baru tim nasional Belanda.

Pengetahuan timbal balik di antara keduanya, serta kepercayaan sang pelatih pada potensi De Jong, bisa menjadikan bintang Barcelona itu sebagai salah satu unsur utama di tim nasional Belanda.

Di antara berbagai topik lain terkait De Jong yang disinggung Xavi adalah kemungkinan ia tampil di lini tengah bersama pemain Borussia Dortmund, Jobe Bellingham—eh, maksudnya Joey Veerman.

Xavi tidak meragukan kemampuan para pemain untuk bermain bersama, dan ia menggunakan pengalaman pribadinya sebagai pemain untuk menjelaskan alasan yang membuat para pemain hebat selalu menemukan cara untuk saling memahami di dalam lapangan.

Ia berkata, "Banyak orang dulu mengatakan bahwa Iniesta dan saya tidak bisa bermain bersama. Apakah Anda percaya itu? Tapi lihatlah apa yang terjadi setelahnya. Saya punya pengalaman dalam hal ini. Dan tentu saja, Joey Veerman dan Frenkie de Jong bisa bermain bersama."

Ia menjelaskan, "Sangat mungkin keduanya bermain bersama. Veerman tampil bagus bersama Dortmund, dan De Jong pemain kelas tinggi. Ia bisa membantu tim. Kami memiliki pemain-pemain bagus, dan semuanya bisa bermain berdampingan satu sama lain. Keduanya juga bisa melakukannya, tanpa sedikit pun keraguan."

Pesan ini mencerminkan keinginan Xavi untuk membangun sebuah tim yang di dalamnya ia tidak perlu mengorbankan talenta demi pertimbangan keselarasan taktik.

Terlepas dari Frenkie de Jong, Xavi juga berbicara tentang nama-nama lain dalam daftarnya. Mengenai Donyell Malen, ia menjelaskan bahwa ia menilai posisi penyerang murni adalah yang paling cocok untuknya, meskipun ia juga mampu bermain di sisi kanan.

Xavi juga menyinggung absennya Memphis Depay, menjelaskan bahwa hal itu berkaitan dengan kebutuhan untuk terus bermain dan memulihkan kebugaran fisik.

Namun, ia membiarkan pintu terbuka bagi kembalinya Depay, dengan menambahkan, "Kami terbuka untuk menggunakan pemain dengan tipe seperti ini; ia memiliki kualitas dan kemampuan untuk membuat perbedaan."