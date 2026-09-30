Pelatih timnas Xavi Hernandez mempertimbangkan untuk menempatkan Virgil van Dijk di sisi kanan jantung pertahanan saat menghadapi Yunani, seperti yang ia ungkapkan dalam konferensi pers jelang duel Nations League.

Dalam dua laga pertama yang dijalani Belanda di bawah Xavi, Jan Paul van Hecke bermain sebagai bek tengah kanan. Namun, bek Brighton & Hove Albion itu mengalami cedera pada kakinya.

"Seseorang menginjak kakinya dalam pertandingan melawan Serbia. Dia pikir bisa tetap berlatih, tetapi merasakan sangat banyak sakit," kata Xavi. Kini, Van Hecke telah kembali ke Inggris.

Xavi bisa memilih untuk menempatkan Jurriën Timber di posisi Van Hecke, tetapi Mike Verweij menanyakan apakah ia juga mempertimbangkan untuk menggeser Van Dijk ke kanan, sehingga Jorrel Hato atau Micky van de Ven yang berkaki kiri bisa bermain di sisi kiri.

"Itu bukan posisi favorit Virgil, tetapi jika kami membutuhkannya di sana, tim adalah yang utama. Dia bisa sangat membantu tim. Itu memungkinkan," jawab Xavi atas pertanyaan Verweij.

Van Dijk sebenarnya berkaki kanan, tetapi selalu bermain di sisi kiri jantung pertahanan. Baik di Liverpool maupun di tim nasional Belanda.