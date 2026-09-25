Gjivai Zechiël mulai Senin akan kembali bergabung dengan timnas Belanda. Gelandang itu mengumumkan hal tersebut pada Jumat malam setelah hasil imbang mengecewakan 0-0 Jong Belanda melawan Norwegia dan kini berpeluang menantikan debutnya untuk tim asuhan pelatih Xavi.

Zechiël sebelumnya sudah berlatih bersama timnas Belanda senior pada pekan ini, tetapi sejak awal ia sudah mengetahui bahwa dirinya akan tersedia untuk Jong Belanda dalam laga melawan Norwegia. “Saya sudah tahu sebelumnya bahwa saya akan memainkan pertandingan ini. Saya sudah mengetahuinya cukup lama, jadi saya bisa mempersiapkan diri untuk itu,” ujarnya kepada ESPN.

Gelandang itu mengakui bahwa berpindah antara timnas Belanda, Jong Belanda, dan Feyenoord bukan hal yang mudah. “Anda berlatih di sana lalu tiba-tiba harus bermain di sini. Di timnas Belanda ada tuntutan yang berbeda dibandingkan di sini dan di Feyenoord juga diminta hal yang berbeda lagi, jadi dalam waktu singkat Anda harus menyesuaikan diri dengan tiga sistem.”

Setelah laga melawan Norwegia, Zechiël tidak akan tetap bersama tim Michael Reiziger. “Saya akan kembali lagi ke timnas Belanda. Minggu belum, karena tentu itu terlalu cepat setelah hari ini, tetapi Senin saya akan bergabung lagi di sana,” tegasnya.

Itu berarti pertandingan Jong Belanda melawan Slovenia dan Bosnia dan Herzegovina akan dilewatkan Zechiël. “Saya memang berasumsi begitu, ya.”

Di timnas Belanda senior, Zechiël kemudian menantikan kemungkinan debutnya. “Kita lihat saja nanti. Saya bekerja keras untuk itu dan saya berharap bisa menjalani debut, lalu saya akan mencoba tampil sebaik mungkin di sana,” kata pemain Feyenoord itu.

Zechiël merasakan dengan jelas pada hari-hari latihan pertamanya bersama timnas Belanda senior bahwa level di sana lebih tinggi. “Semuanya sedikit lebih cepat di sana, temponya sedikit lebih tinggi dan detail-detailnya sedikit lebih tajam. Tapi itu logis, menurut saya. Itu adalah langkah berikutnya untuk kelompok kami.”

Sementara itu, Jong Belanda harus melanjutkan perjuangan tanpa Zechiël dalam perebutan tiket kualifikasi Piala Eropa U-21. Berkat hasil imbang tanpa gol melawan Norwegia, tim asuhan Reiziger berada di posisi keempat grup dan tak lagi memegang nasib lolos di tangan sendiri.