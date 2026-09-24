Wout Weghorst akan kembali dipanggil ke tim nasional Belanda. Kesimpulan itu ditarik para analis NOS dengan tegas setelah hasil imbang 1-1 melawan Jerman, di mana Brian Brobbey mengalami cedera dan harus keluar. Pelatih timnas Xavi Hernández mengonfirmasi bahwa ia akan menambahkan seorang striker baru ke dalam skuadnya.

Brobbey mengalami cedera pada awal pertandingan ketika ia berusaha merebut bola dan kemudian harus menepi. Cedera itu tampaknya merupakan cedera hamstring. Mexx Meerdink menjalani debut yang cukup baik sebagai pemain pengganti untuk timnas Belanda melawan Jerman.

Setelah pertandingan, Xavi tidak meninggalkan keraguan soal rencananya. “Kami akan memanggil seseorang,” tegas sang pelatih timnas. “Saya hanya belum tahu siapa. Kami akan memutuskannya sekarang.”

Di NOS, satu nama hampir langsung disebut: Weghorst. “Menurut saya, ketika Brobbey cedera, ada seseorang yang langsung melompat ke mobilnya dari Enschede,” canda Rafael van der Vaart, sebelum presenter Sjoerd van Ramshorst langsung menyebut nama sang striker: “Wout Weghorst.”

Ronald de Boer juga nyaris tidak melihat pilihan logis lain untuk Xavi. “Tidak banyak opsi lain, jadi saya pikir Wout adalah opsi yang realistis,” kata mantan pemain internasional itu, yang juga menunjuk performa sang striker bersama FC Twente: “Dia sedang dalam performa bagus. Di Twente dia bermain sangat baik.”

Memphis Depay juga ikut dibahas, tetapi De Boer memperkirakan Xavi saat ini akan lebih memilih Weghorst. “Saya pikir saat ini dia akan lebih memilih Wout daripada Memphis. Itu perasaan saya.”







