Xavi Jelaskan Alasan Quinten Timber Jadi Starter; Van der Vaart Langsung Berkomentar

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Xavi memilih Quinten Timber untuk menggantikan Frenkie de Jong yang cedera dalam laga Nations League melawan Jerman pada Senin. Pelatih timnas Belanda itu menjelaskan kepada NOS alasan di balik pilihannya.

"Dia mampu bermain baik saat bertahan maupun menyerang. Quinten bisa menjangkau seluruh area lapangan," kata Xavi dari Olympiastadion di Berlin.

"Akan ada banyak transisi. Dan dia mampu menghadapinya. Quinten bisa menangani setiap situasi di lapangan," ujar pelatih timnas Belanda itu, yang sangat percaya kepada pengganti De Jong.

Xavi kemudian ditanya apakah keputusan memainkan Timber mengubah peran Joey Veerman. Apakah gelandang Borussia Dortmund itu yang akan mengambil alih peran De Jong?

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"Hari ini berbeda. Sebab, Jerman menerapkan pressing dan terkadang penjagaan satu lawan satu. Kami harus bermain keluar dari tekanan dan menemukan pemain di lini kedua," jelas Xavi tentang caranya menghadapi tim Jerman.

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"Mereka harus menang. Jadi, ini akan menjadi pertandingan yang menarik. Laga ini akan berbeda karena kami akan menyerang dan bertahan dengan cara berbeda. Mereka bermain dengan sistem yang berbeda dari Yunani," kata pelatih asal Spanyol itu, yang memperkirakan laga ini akan berbeda dari pertandingan Jumat lalu.

"Kami akan menyesuaikan diri dengan jalannya pertandingan. Namun, kami akan tampil baik. Jerman ingin menguasai bola, begitu pula kami. Karena itu, akan ada banyak transisi. Tujuannya adalah menguasai bola, tetapi mereka juga menginginkan hal yang sama."

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Jerman harus menang untuk mencapai perempat-final Nations League sebagai peringkat kedua. Menurut Xavi, hal itu tidak mengubah cara bermain timnas Belanda. "Baik sistem maupun mentalitas kami tidak berubah. Kami ingin menang dan tampil mengesankan. Jadi, ini ujian yang bagus bagi kami."

Rafael van der Vaart memahami pilihan memainkan Quinten Timber. "Jerman punya lini tengah yang bagus. Karena itu, Anda membutuhkan pemain dinamis yang bisa merebut bola."

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"Teun Koopmeiners adalah pemain bagus. Jika Anda unggul jauh atas Yunani, saya paham mengapa dia dimasukkan. Namun, saya tidak heran Xavi kini memilih Quinten Timber," kata sang analis.