Timnas Belanda melanjutkan Nations League pada Kamis malam dengan laga tandang di markas Yunani. Pelatih Xavi kini telah mengumumkan sebelas pemain yang akan menjadi starter.

Bart Verbruggen tetap mendapat kepercayaan dari Xavi dan akan memulai pertandingan di bawah mistar. Denzel Dumfries (kanan) dan Micky van de Ven (kiri) menjadi full-back dalam lini belakang beranggotakan empat pemain yang diterapkan pelatih asal Spanyol itu.

Jan Paul van Hecke, yang batal tampil karena cedera, digantikan oleh Jurriën Timber, yang dipasang di bek tengah kanan untuk berduet dengan kapten Virgil van Dijk.

Joey Veerman kembali mendapat tempat di starting XI dari Xavi, yang menempatkan Ryan Gravenberch dan Tijjani Reijnders di bangku cadangan. Guus Til mendapat kesempatan tampil sebagai 'nomor 10', sementara Quinten Timber harus menjaga keseimbangan.

Ruud Gullit dalam Rondo sangat memuji etos kerja Crysencio Summerville dan Mexx Meerdink, yang mencetak dua gol pada hari Minggu di Beograd. Kedua penyerang itu juga menjadi starter melawan Yunani.

Xavi harus mencoret nama Cody Gakpo karena cedera, yang membuatnya meninggalkan pemusatan latihan timnas Belanda. Ruben van Bommel kini mendapat kesempatan tampil sebagai sayap kiri.

Susunan pemain Yunani: Tzolakis; Saliakas, Mavropanos, Retsos, Tsimikas; Karetsas, Kourbelis, Androutsos, Tzolis; Pavlidis, Ioannidis.

Susunan pemain Belanda: Verbruggen; Dumfries, J. Timber, Van Dijk, Van de Ven; Veerman, Til, Q. Timber; Summerville, Meerdink, Van Bommel.