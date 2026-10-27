Xavi Espart usai cedera panjang: Aku hanya memikirkan satu hal!

Xavi Espart, pemain muda Barcelona, memotivasi dirinya sendiri untuk kembali ke lapangan secepat mungkin, setelah cedera terakhirnya di El Clasico melawan Real Madrid, Minggu lalu pada pekan kesepuluh La Liga.

Espart (19 tahun) harus absen selama kurang lebih tujuh pekan karena cedera ligamen pergelangan kaki kanan, yang dialaminya setelah berbenturan dengan bintang Real Madrid, Aurelien Tchouameni, dan ia tidak mampu menyelesaikan pertandingan karena rasa sakit.

Absennya Espart dari pertandingan-pertandingan mendatang merupakan pukulan berat bagi pelatih asal Jerman, Hansi Flick, yang sangat memercayai pemain muda tersebut, sebagaimana dilaporkan surat kabar Catalunya "Mundo Deportivo".

Sembari menunggu kemajuan lebih lanjut dalam pemulihannya, Espart membagikan pesan yang penuh motivasi di akun media sosialnya.

Pemain muda Barcelona itu mengungkapkan kekecewaannya atas kekalahan di El Clasico (2-1) dari Real Madrid, dan menegaskan tekadnya untuk bekerja keras guna membantu tim secepat mungkin.

Espart menuliskan di halaman pribadinya di "Instagram" dengan menyertakan dua foto dari El Clasico: "Saya merasakan sakit karena kekalahan ini, dan saya hanya memikirkan satu hal: kembali secepat mungkin. Mereka tidak akan mampu mengalahkan kami. Forca Barca!".

Sebelum cederanya yang disayangkan itu, Xavi Espart telah tampil dalam 9 pertandingan bersama Barcelona di awal musim ini, mencetak dua gol dan membuat dua assist, meninggalkan jejak yang membuatnya mendapatkan tempat inti dalam susunan pemain, baik di posisi bek kanan maupun bek kiri.







