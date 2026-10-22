Xavi Espart soal El Clasico: Kami Akan Berperang Melawan Real Madrid

Pemain muda Barcelona, Xavi Espart, bersiap menjalani laga El Clasico pertamanya sebagai starter dalam kariernya, saat menghadapi Real Madrid, Minggu mendatang, di Stadion Camp Nou, dalam pekan kesepuluh Liga Spanyol.

Espart yang berusia 19 tahun dan merupakan lulusan akademi "La Masia" berkata tentang laga yang dinanti melawan Real Madrid: "Kenyataannya, ini akan menjadi laga perang. Kami akan mengerahkan segala kemampuan kami, ini adalah laga El Clasico."

Ia menambahkan sebagaimana dikutip surat kabar "Mundo Deportivo": "Kamu harus selalu memberikan 100% usahamu, dan kini kami punya peluang untuk meraih lebih banyak poin dari mereka, dan kami akan mengerahkan segala kemampuan kami."

Espart biasanya bermain sebagai bek kiri, tetapi pelatih asal Jerman Hans Flick mengandalkannya sebagai bek kanan pada laga terakhir melawan Paris Saint-Germain di Liga Champions Eropa, dan ia mencetak satu gol, tetapi tim Prancis itu menang (4-2).

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Barcelona mengoleksi 27 poin (angka sempurna) di puncak klasemen La Liga, unggul 6 poin atas Real Madrid yang menempati peringkat ketiga.







