Xavi dan Timnas Belanda dikuliti: "Masih sama rapuhnya seperti di bawah Ronald Koeman"

Valentijn Driessen belum yakin dengan tim nasional Belanda di bawah arahan Xavi Hernández setelah jeda internasional, demikian ia tulis dalam kolomnya di De Telegraaf. Belanda dua kali menang susah payah atas Serbia (1-2 dan 2-1) serta bermain imbang melawan Jerman (1-1) dan Yunani (2-2).

"Baik dari segi hasil maupun permainan, Belanda hanya mendapat nilai pas-pasan saat menghadapi tiga lawan yang semuanya berada jauh lebih rendah di peringkat dunia FIFA. Kerapuhan di bawah Ronald Koeman sama sekali belum lepas di bawah kendali Xavi," nilai Driessen, yang melihat pelatih asal Spanyol itu masih membutuhkan lebih banyak waktu.

Pria 63 tahun asal Westland itu terutama mempertanyakan di mana pijakan baru itu berada. "Dengan cara bermainnya, Xavi mulai bereksperimen sejak laga melawan Jerman dan dia tidak berhenti melakukannya sampai duel kedua melawan Serbia."

"Di lini tengah, pelatih asal Spanyol itu hampir membayar mahal atas utak-atiknya dengan Ryan Gravenberch dan Tijjani Reijnders di Yunani. Mereka memang layak ada di tim nasional Belanda, karena tidak ada alternatif serius untuk keduanya," kata Driessen.

Menurut jurnalis kritis itu, pengganti Frenkie de Jong masih belum ditemukan. "Joey Veerman dipanggil kembali oleh Xavi. Pemain asal Volendam itu kembali masuk radar sebagai pengatur permainan, tetapi apakah dia bisa membuat orang melupakan Frenkie de Jong, anak emas dan perpanjangan tangan Xavi yang diproyeksikan... Untuk itu performa Veerman masih terlalu naik turun."

Driessen juga kritis terhadap lini belakang Belanda, yang terdiri dari Bart Verbruggen serta nama-nama yang dianggap pasti seperti Virgil van Dijk, Denzel Dumfries, dan Micky van de Ven. "Menarik, karena pertahanan ini tetap sangat rentan meski kuartet tersebut punya status internasional dan citra besar." Menurut kepala sepak bola De Telegraaf itu, Xavi harus segera menemukan solusi untuk hal tersebut.

"Xavi belum merupakan otak taktik yang brilian," kata Driessen. "Setelah dua kemenangan atas tim peringkat 43 dunia, akan sangat tidak pada tempatnya jika langsung berpesta. Empat laga internasional menjelang Nations League justru memunculkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban tentang Belanda dan kualitas Xavi."