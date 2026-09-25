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imago-sport-1083591357.jpgCraig Mercer
Diterjemahkan oleh

Xavi Beri Ziyech Napas Baru

Netherlands vs Germany
Netherlands
Germany
UEFA Nations League A
Serbia vs Netherlands
Serbia
Greece vs Netherlands
Greece
X. Hernandez
J. Zirkzee
B. Brobbey
Belanda
Jerman
Serbia
Yunani
Spanyol

Peluang seumur hidup bersama Belanda

Di saat Joshua Zirkzee tengah menghadapi masa depan yang tidak menentu bersama Manchester United, cedera yang menimpa Brian Brobbey justru memberikan penyerang asal Belanda itu kesempatan baru untuk tampil bersama tim nasional negaranya, setelah Xavi memutuskan memanggilnya guna menggantikan penyerang Sunderland tersebut.

Xavi memilih Zirkzee untuk masuk skuad tim nasional Belanda, setelah penyerang Manchester United itu tampil dalam empat pertandingan sejak awal musim, untuk menggantikan Brobbey yang meninggalkan pemusatan latihan tim nasional usai mengalami cedera pada otot bagian belakang paha dalam laga imbang 1-1 melawan Jerman.

Brobbey terpaksa meninggalkan lapangan pada babak pertama, setelah merasakan nyeri pada otot, meskipun tampil menonjol dalam periode terakhir, di mana ia mencetak trigol dalam pertandingan sebelumnya melawan Manchester City, yang berakhir dengan kekalahan Sunderland.



Setelah hasil imbang melawan Jerman, yang diwarnai gol Cody Gakpo untuk Belanda pada masa injury time, timnas Belanda bersiap menghadapi Serbia pada hari Minggu mendatang, dalam laga pekan kedua UEFA Nations League.

Pemanggilan Zirkzee ini datang pada momen yang sangat penting bagi penyerang Belanda tersebut, yang sebelumnya nyaris meninggalkan Manchester United, sehingga Xavi memberinya kesempatan baru untuk mengembalikan sinarnya dan membuktikan kemampuannya untuk kembali ke pentas utama.


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