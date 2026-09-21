Xavi Hérnandez memberikan penjelasan dalam konferensi pers jelang pertandingan Nations League mendatang soal tidak memanggil Luciano Valente, yang mengawali musim dengan baik.

Senin pagi, pelatih baru Timnas Belanda itu hadir di Zeist untuk menjelaskan pilihannya pada Jumat lalu. Valentijn Driessen ingin tahu mengapa Xavi mengabaikan Valente.

"Sebenarnya saya lebih memilih untuk tidak membahas pemain secara individual, tetapi ya, kami memantau Valente. Dia pemain yang bagus, pemain potensial untuk kami. Untuk dia juga, pintu ke Timnas Belanda terbuka," kata Xavi mengawali.

"Hanya saja kami sudah punya sangat banyak gelandang bagus. Saya benar-benar menilainya sebagai gelandang serang dan bukan winger kiri," ujar Xavi soal Valente, yang belakangan ini sering bermain sebagai winger kiri di Feyenoord.

Kapten klub Rotterdam itu mengatakan pada Minggu siang dalam wawancara dengan ESPN bahwa ia berharap masuk dalam skuad. "Saya berharap masuk skuad, tetapi saya harus berbicara dengan kaki saya," katanya.

Valente musim ini sudah empat kali mencetak gol dalam tujuh pertandingan VriendenLoterij Eredivisie dan satu kali menjadi pemberi assist untuk gol klub Rotterdam tersebut.

Kapten Feyenoord itu menjalani debutnya bersama Timnas Belanda tahun lalu di bawah Ronald Koeman. Sejauh ini, ia sudah mencatatkan dua caps untuk tim nasional Belanda.