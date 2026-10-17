Xabi Alonso mengungkap perkembangan terbaru cedera "serius" Martinez

Pelatih Chelsea asal Spanyol, Xabi Alonso, mengungkapkan perkembangan terbaru kondisi kesehatan kiper timnya, Emiliano "Dibu" Martinez asal Argentina, setelah mengalami cedera serius di bagian kepala saat menghadapi Everton pada Sabtu malam dalam lanjutan Liga Primer Inggris, yang memaksa dirinya dibawa ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan medis.

Alonso mengatakan, dalam pernyataan usai pertandingan, bahwa Martinez meninggalkan lapangan dalam keadaan sadar dan sedang menjalani pemeriksaan di rumah sakit. Ia menambahkan bahwa itulah informasi yang tersedia baginya hingga saat ini, sambil menunggu rincian tambahan mengenai kondisi kiper Argentina tersebut.

Cedera mengkhawatirkan setelah berbenturan dengan Branthwaite

Martinez menerima benturan keras di area rahang saat berduel bola dengan bek Everton, Jarrad Branthwaite, ketika eksekusi tendangan bebas di dalam kotak penalti pada menit ke-65.

Kiper Argentina itu terjatuh ke tanah setelah benturan tersebut, sehingga tim medis harus segera masuk untuk memberikan pertolongan pertama, di tengah suasana kekhawatiran di dalam Stadion Hill Dickinson, sebelum pertandingan dihentikan sekitar 10 menit.

Setelah mendapat penanganan, Martinez dibawa keluar lapangan dengan tandu, di tengah pemandangan yang memunculkan kekhawatiran soal tingkat keseriusan cedera, sebelum Alonso memastikan bahwa ia meninggalkan lapangan dalam keadaan sadar dan menuju rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan yang diperlukan.

Alonso senang dengan kemenangan kedua secara beruntun

Soal jalannya pertandingan, Xabi Alonso menyatakan kepuasannya atas penampilan Chelsea, setelah timnya meraih kemenangan kedua secara beruntun, sembari memuji semangat para pemain dan kemampuan mereka menghadapi berbagai situasi laga.

Pelatih asal Spanyol itu mengatakan: "Semangatnya luar biasa. Kami tahu bagaimana menjadi efektif dalam berbagai situasi. Saya menyukai semangat tim ini. Kami layak menang; ini adalah pertandingan yang hebat."

Dengan hasil ini, Chelsea sementara naik ke peringkat keempat klasemen Liga Primer Inggris dengan 13 poin, sambil menunggu sisa pertandingan pekan ini diselesaikan.