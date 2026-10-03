Wydad berhasil memperbaiki langkah buruk di awal musimnya pada Liga Maroko 2026-2027, setelah kekalahan 3-1 dari Wydad Témara, dengan meraih kemenangan dua gol tanpa balas atas Difaa El Jadidi pada hari Sabtu ini.

Pelatih asal Portugal, Paulo Sergio, memulai pertandingan dengan susunan pemain Wydad yang berbeda dibandingkan laga sebelumnya, di mana ia melakukan 3 perubahan di lini tengah dan lini serang. Ia menurunkan Adel Khloufi menggantikan Yahya Jabrane, Aymen El Hassouni menggantikan Walid Nassi, dan Silver Ganvoula menggantikan Hamza El Hanouri.

Pertandingan ini diwarnai dengan kartu merah untuk pemain belakang Difaa El Jadidi, Zakaria Oubrahim, setelah ia menerima kartu kuning kedua pada menit ke-85.

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Wydad membuka keunggulan setelah 27 menit laga yang berlangsung di Stadion El Abdi berjalan, melalui Oussama Zemraoui, sebelum pemain asal Kongo, Ganvoula, menambah gol kedua bagi tim tamu pada menit ke-59, hasil kerja sama bek kiri senior Yahya Attiat-Allah.

Dengan hasil ini, Wydad meraih 3 poin pertamanya pada musim ini, sementara Difaa El Jadidi tetap berada di posisi terakhir tanpa poin, setelah juga kalah pada pekan pertama dari Club Meknassi dengan skor enam gol berbanding dua.