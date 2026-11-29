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Wouter Goes dan Sydney van Hooijdonk masih belum akur. Keduanya terlibat beberapa duel keras saat PEC Zwolle melawan AZ (1-1), tetapi seusai laga, penyerang PEC terutama mengeluhkan cubitan Goes. “Saya benar-benar muak dengan cubitannya,” keluhnya.

Goes beruntung bisa menuntaskan pertandingan di Zwolle. Ia bisa saja diusir akibat menerima kartu kuning kedua setelah melanggar Ibrahim Cissoko. Namun, ia punya pandangan berbeda.

“Menurut saya, kartu kuning pertama itu hukuman yang terlalu berat,” kata Goes di depan kamera ESPN. “Menurut saya, yang ini memang layak mendapat kartu kuning kedua. Hanya saja, saya pikir wasit tidak memberikannya karena kartu kuning pertama itu sama sekali tidak berdasar.”

Goes mengakui kesalahannya dan menyadari bahwa ia bisa saja diusir. “Tindakan saya ini tidak cerdas. Sebenarnya, menurut saya wasit seharusnya memberikan kartu itu. Ini layak mendapat kartu kuning kedua, tetapi justru menunjukkan bahwa kartu pertama sama sekali tidak berdasar. Saat itu benar-benar tidak terjadi apa-apa.”

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Goes menerima kartu kuning pertama karena menahan Van Hooijdonk menjelang sepak pojok. Penyerang PEC itu juga mendapat kartu kuning dalam insiden tersebut. “Saya rasa wasit itu sendiri belum pernah bermain sepak bola. Saya tidak setuju dengan keputusan ini,” ujar Goes.

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Bek AZ yang juga pemain tim nasional muda Belanda itu sama sekali tidak puas dengan wasit Marc Nagtegaal. “Dia sama sekali tidak bisa diajak bicara. Kami langsung mendapat kartu kuning. Awalnya kami diperingatkan, tetapi setelah itu tidak banyak lagi yang terjadi. Saya tidak setuju, tetapi begitulah sepak bola.”

Van Hooijdonk juga ditanya tentang duel-duelnya dengan Goes seusai pertandingan. Dari jawabannya, tampak bahwa beberapa kebiasaan lama sang bek kembali muncul. “Anda mungkin tidak heran, tetapi saya bertanya-tanya mengapa cubitan itu tidak terlihat,” kata penyerang PEC tersebut dengan kesal.

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“Rupanya VAR atau wasit tidak bisa melihatnya, tetapi saya benar-benar muak dengan cubitan itu. Saya heran kami berdua kemudian mendapat kartu kuning. Besok, bisep saya akan memar,” keluh Van Hooijdonk.

Ini bukan pertama kalinya Van Hooijdonk dan Goes terlibat duel sengit. Pada Agustus 2025, saat NAC melawan AZ, situasinya juga memanas. Ketika itu, wasit Jeroen Manschot mengusir Van Hooijdonk, yang saat itu merupakan penyerang NAC, setelah kontak ringan dengan Goes. Sang bek bereaksi secara berlebihan dalam insiden tersebut.