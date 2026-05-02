Wout Weghorst mundur pada menit-menit terakhir menjelang laga puncak Ajax vs PSV

Ajax akan menjamu PSV pada Sabtu malam dalam laga puncak Vriendenloterij Eredivisie. Susunan pemain kedua klub telah diumumkan oleh pelatih Óscar García dan Peter Bosz. Laga seru ini akan dimulai pukul 20.00 di Amsterdam.

Anton Gaaei akan bermain sebagai bek kanan untuk Ajax, dengan Lucas Rosa sebagai bek kiri. Josip Sutalo dan Youri Baas akan menjadi duo bek tengah, sementara Maarten Paes akan bertugas di bawah mistar gawang.

Jorthy Mokio, yang dikabarkan ingin pindah dari tim Belgia ke Kongo, kembali diturunkan di lini tengah. Youri Regeer dan Ko Itakura melengkapi lini tengah Ajax. Steven Berghuis (kanan) dan Mika Godts (kiri) bertugas mengumpan ke arah Kasper Dolberg. Wout Weghorst absen karena belum fit.

Susunan Pemain Ajax: Paes; Gaaei, Sutalo, Baas, Rosa; Mokio, Regeer, Itakura; Berghuis, Dolberg, Godts

PSV, yang sempat berlibur ke Ibiza selama beberapa hari di antara pertandingan melawan PEC Zwolle (kemenangan 6-1) dan Ajax, akan memulai laga dengan Matej Kovar di gawang Eindhoven. Kiliann Sildillia, Ryan Flamingo, Yarek Gasiorowski, dan Mauro Júnior, seperti yang diharapkan, akan menjadi barisan pertahanan di Johan Cruijff ArenA.

Joey Veerman mendapat dukungan dari Guus Til dan Paul Wanner di lini tengah PSV. Esmir Bajraktarevic bertugas menciptakan ancaman dari sisi kanan, sementara Ricardo Pepi bertindak sebagai penyerang paling belakang. Sergiño Dest sudah cukup fit untuk duduk di bangku cadangan.

Susunan Pemain PSV: Kovar; Sildillia, Flamingo, Gasiorowski, Mauro Júnior; Veerman, Til, Wanner; Bajraktarevic, Pepi, Driouech.