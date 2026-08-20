Wout Weghorst mengalami momen yang sangat menyakitkan pada menit ke-61 di De Grolsch Veste

Wout Weghorst tidak menjalani pertandingan terbaik dalam kariernya. Striker FC Twente itu, menurut Jeroen Kapteijns dari De Telegraaf, terutama bergulat dengan dirinya sendiri saat menghadapi FK Qarabag pada Kamis malam dan diganti setelah satu jam laga berjalan.

Twente lebih dulu menghadapi Qarabag dalam duel dua leg di markas sendiri, Grolsch Veste. Setelah satu jam bermain, De Tukkers terlihat kesulitan (tertinggal 0-1) dan John van den Brom mencoba mengubah keadaan.

Sang pelatih, yang sebelumnya sempat menyatakan bahwa Vennegoor of Hesselink adalah striker keduanya, memasukkan Sam Lammers ke lapangan setelah satu jam pertandingan berjalan.

Striker yang di Enschede dinilai diperlakukan secara memalukan itu masuk menggantikan Wout Weghorst. Kehadirannya disambut tepuk tangan meriah, sementara Weghorst jelas meninggalkan lapangan dengan rasa tidak puas.

“Wout Weghorst, yang lagi-lagi bergulat dengan dirinya sendiri, harus meninggalkan lapangan. Sebuah pergantian yang disambut sorak-sorai keras di Grolsch Veste. Momen yang sangat menyakitkan bagi Weghorst,” ujar Jeroen Kapteijns dari De Telegraaf.