Dicap Pengkhianat, Ternyata Ini Alasan Wout Weghorst Sentuh Simbol 'This Is Anfield' Jelang Manchester United Dibantai Liverpool 7-0

Striker Manchester United Wout Weghorst mengklarifikasi polahnya menyentuh simbol 'This Is Anfield' Sebelum kalah 7-0 dari Liverpool kemarin Minggu.

Weghorst sentuh simbol 'This is Anfield'

Dikecam habis-habisan

Kini beri klarifikasi

APA YANG TERJADI?

Wout Weghorst yang awal kariernya di Manchester United lebih sering bergelombang daripada mulus, malah bikin ulah dengan menyentuh simbol 'This is Anfield' yang keramat itu menjelang pertandingan Liverpool vs The Red Devils, Minggu (5/3) kemarin.

Twitter

APA KATA WEGHORST:

"Biasanya saya tak pernah menanggapi topik media, tapi kali ini layak ditanggapi karena fans Manchester United penting buat saya," ucap striker jangkung Belanda itu dalam sebuah pernyataan. "Jadi saya cuma mau mengklarifikasi video yang viral itu."

"Dari tim nasional, saya tahu Virgil [van Dijk] selalu menyentuh simbol itu dan saya mencoba menghentikannya menyentuh simbol tersebut untuk memprovokasinya sebelum pertandingan."

Provokasi tersebut nyatanya gagal, karena The Reds sukses memberi Manchester United kekalahan terbesar sepanjang sejarah mereka di Liga Primer Inggris, saat gol-gol Cody Gakpo, Darwin Nunez, Mohamed Salah, dan Roberto Firmino membawa Liverpool membantai sang musuh bebuyutan 7-0.

TERLEBIH LAGI:

Buntut polahnya, kutipan Weghorst pada 2020 kembali mencuat di mana ia mengungkapkan kekagumannya pada Liverpool. Dalam wawancara eksklusif bersama GOAL, penyerang 30 tahun itu berkata: "Saya selalu menganggap Liverpool spesial. Saya masih dibikin merinding oleh 'You'll Never Walk Alone'. Ada banyak klub besar lain di Inggris, dan saya juga selalu menyukai AC Milan mengingat banyaknya pemain Belanda yang pernah di sana."

Dalam wawancara terpisah dengan De Telegraaf pada 2018 saat membicarakan Liverpool, ia juga berkata: "Saya telah bermimpi [bermain untuk Liverpool] sejak kecil."

Weghorst juga menanggapi viralnya kutipan tersebut, dan menambahkan dalam klarifikasinya: "Saat kanak-kanak, saya selalu mendukung FC Twente, dan sebagai pemain yang bangga bisa membela Manchester United, dedikasi saya untuk klub luar biasa ini tak pernah bisa dipertanyakan."

GAMBARAN UMUM:

Erik ten Hag memilih cara-cara sadis menghukum anak asuhnya pekan ini usai mereka dipermalukan 7-0 di Anfield. Ia ingin skuad Setan Merah lebih bermental baja agar mencegah pembantaian-pembantaian seperti itu lagi.

DALAM FOTO:

Getty

Getty Images

Getty

APA SELANJUTNYA UNTUK MAN UNITED?

Weghorst bisa tampil pada laga Liga Europa kontra Real Betis di Old Trafford, Jumat (10/3) dini hari WIB.