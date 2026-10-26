Bintang Liverpool asal Jerman, Florian Wirtz, menolak untuk menyerah pada kritik yang menghampirinya sejak kepindahannya ke skuad Liverpool, seraya menegaskan bahwa ia tidak peduli dengan apa yang dikatakan tentang dirinya, di saat levelnya mulai membaik secara bertahap setelah awal yang sulit bersama tim Inggris tersebut.

Menurut surat kabar Jerman "Bild", Wirtz yang berusia 23 tahun bergabung dengan Liverpool dari Bayer Leverkusen pada musim panas 2025 seharga 125 juta euro, dalam transfer rekor yang meningkatkan ekspektasi terhadap apa yang bisa dipersembahkan sang pemain, namun awalnya tidak sesuai harapan, sehingga membuka pintu bagi kritik tajam, yang paling mencolok datang dari legenda klub Jamie Carragher.

Wirtz mengatakan, dalam pernyataan kepada jaringan "Sky", bahwa ia tidak memberikan perhatian sama sekali kepada kritik, seraya menambahkan: "Saya sama sekali tidak peduli dengan apa yang dikatakan siapa pun tentang saya, karena saya tidak memberikan perhatian sedikit pun pada hal itu."

Ia menjelaskan bahwa kecintaannya pada sepak bola dan keinginannya untuk sukses merupakan pendorong utama baginya, dengan mengatakan: "Saya bermain sepak bola karena saya menikmatinya. Saya ingin sukses, dan itu adalah hal yang wajar."

Ketika ditanya tentang banyaknya komentar yang ia terima dari media, ia menjawab sambil tersenyum: "Mungkin saya hanya orang yang menarik," dalam isyarat sarkastis terhadap besarnya perhatian yang mengelilingi penampilannya sejak kedatangannya ke Liga Primer Inggris.

Carragher menuntut agar ia dicoret

Carragher sebelumnya melontarkan kritik keras kepada Wirtz usai kekalahan Liverpool dari Manchester City dengan skor telak 3-0 bulan ini, menilai bahwa sang pemain tidak memberikan cukup kontribusi untuk memenangkan pertandingan bagi timnya.

Legenda Liverpool yang telah menjalani 737 pertandingan dengan kostum klub itu mengatakan bahwa ia tidak ingat satu pun pertandingan di mana Wirtz menjadi penyebab langsung diraihnya kemenangan, seraya menuntut sang pelatih untuk memberinya istirahat dan mengeluarkannya dari susunan pemain inti, setelah menilai bahwa sang pemain telah mendapatkan cukup kesempatan untuk membuktikan dirinya.

Wirtz mendekati pemulihan levelnya

Meski mendapat kritik, Wirtz mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan, setelah ia berkontribusi dalam kemenangan Liverpool atas Brighton dengan skor 2-0.

Meski tendangannya yang menggetarkan jala dihitung sebagai gol bunuh diri yang dicetak Pascal Groß, ia masih menunggu untuk mencetak gol pertamanya di Liga Primer Inggris musim ini.

Pemain Jerman itu mengatakan sebagai komentar atas peluang tersebut: "Tidak masalah, saya akan menghadapinya," dalam sebuah pesan yang mencerminkan keinginannya untuk melewati tekanan dan terus bekerja.

Wirtz sebelumnya telah mencetak 7 gol dan menyumbang 10 assist dalam 49 pertandingan pada musim pertamanya bersama Liverpool, sementara ia mencetak satu gol di Liga Champions Eropa dan menyumbang 3 assist dalam 10 pertandingan musim ini.

Gol Eropa pertamanya musim ini datang dalam kemenangan atas Villarreal dengan skor 4-3, yang memberinya dorongan moral dalam perjalanannya untuk memulihkan level terbaiknya dan membuktikan kelayakannya atas transfer rekor tersebut.