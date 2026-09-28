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Rian Rosendaal
Diterjemahkan oleh

Wim Kieft kesal kepada pelatih top: "Seorang badut yang membuat teater"

Netherlands

Wim Kieft rupanya tidak terlalu menyukai Jürgen Klopp, demikian terlihat pada Senin di Rondo di Ziggo Sport. Sang analis terganggu oleh perilaku berlebihan pelatih tim nasional Jerman itu saat Belanda vs Jerman pada Kamis pekan lalu.

''Dia mulai jadi semacam badut, bukan?'', kata Kieft dengan heran dalam acara talkshow tersebut. ''Para pemain juga sudah agak takut. Mereka berpikir: dia datang lagi. Menurut saya semuanya ini agak berlebihan.''

Pembawa acara Wytse van der Goot ingin tahu dari Kieft apakah yang dilakukan Klopp di pinggir lapangan itu palsu. ''Ya. Menurutmu apakah ada keinginan untuk memeluk 22 orang? Buat saya semua itu tidak perlu, tahu'', kata Kieft dengan sangat tegas soal pelatih Jerman tersebut.

''Memang dangkal kalau menilainya hanya dari itu. Karena Klopp memang telah melakukan hal-hal besar. Tapi semua itu teater, tahu. Dan Xavi itu justru kebalikannya. Tidak ada tingkah. Dan Klopp kelewat berlebihan'', keluh Kieft yang kritis.

Ruud Gullit menimpali: ''Itu juga sedikit khas Belanda. Bersikap biasa saja. Kalau melihat pelatih lain yang mengamuk, orang bilang: dia punya gairah. Itu tergantung di mana kamu mengatakannya.''

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Klopp mengalami awal yang mengecewakan sebagai pelatih tim nasional. Jerman membuang dua poin pada detik-detik akhir saat melawan Belanda (1-1) dan menelan kekalahan memalukan 0-1 dari Yunani.

Di antaranya, Bastian Schweinsteiger juga mengkhawatirkan tim Jerman. Juara dunia 2014 itu menilai generasi saat ini jauh lebih lemah dibanding tim-tim sukses di masa lalu. 

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