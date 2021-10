"Beri Saya Kesempatan Untuk Beri Bukti!" - Jack Wilshere Kesal Selalu Dipersepsikan 'Pemain Rentan Cedera'

Wilshere menilai, banyak klub lebih percaya pada persepsi "pemain rentan cedera" daripada melihat bukti bahwa dirinya telah lama fit dan siap bermain.

Jack Wilshere merasa, persepsi tentang "pemain rentan cedera" yang melekat pada dirinya berandil besar dalam menghancurkan karier sepakbolanya.

Pemain 29 tahun itu memang diketahui sangat akrab dengan cedera sepanjang karier profesionalnya. Namun, dia pun tak terima jika label demikian terus-terusan tertuju padanya.

Saat ini, gelandang Inggris itu berstatus tanpa klub setelah dilepas oleh Bournemouth di pengujung musim lalu.

Faktanya, Wilshere sudah terbebas dari cedera sejak lockdown pertama diberlakukan di Inggris. Tetapi, persepsi "pemain rentan cedera" yang didapatnya selama ini membuat dia akhirnya kesulitan menemukan klub baru.

"Saya pikir, kembali ke saat Anda bertanya mengenai cedera saya, saya tegaskan sekarang saya mungkin membayar lebih dari apa yang saya lakukan dahulu," tutur Wilshere di Podcast Original Penguin X Campaign against Living Miserably Under the Surface.

"Saya bisa merasakan itu sekarang, sebab saya kira ini adalah sebuah persepsi dan saya mendapati opini ini dari beberapa klub, 'pemain bagus, tapi tinggal tunggu waktu untuk cedera'," keluh Wilshere.

"Saya sudah tak pernah cedera sejak sebelum lockdown. [Kalaupun ada] itu bukan cedera serius, saya berlatih setiap hari," urainya.

Suatu ketika, legenda Inggris dan Liverpool Steven Gerrard pernah memuji Wilshere atas performa berkelasnya di sentral lini tengah Arsenal.

2011 mungkin jadi momen terbaiknya bersama The Gunners ketika dia mengalahkan figur-figur fenomenal di lini tengah macam Xavi dan Andres Iniesta saat bentrok dengan Barcelona di Liga Champions.

Kini, Wilshere sangat vokal terkait keinginannya mendapatkan klub baru di tengah statusnya sebagai pemain agen bebas.

Dia pun berharap, mendapatkan kesempatan sekali lagi untuk membuktikan kalau dirinya belum habis di dunia sepakbola.

"Ketika saya di Bournemouth, saya sebetulnya tersedia di setiap pertandingan. Jadi saya merasa ini seperti sebuah sahutan, karena saya bisa," jelasnya.

"Berikan saya kesempatan, biarkan saya membuktikan diri saya kepada kalian, menunjukkan kalian bahwa saya fit," tandas Wilshere.