Willem II kembali gagal meraih kemenangan pertama mereka di Eredivisie musim ini pada Jumat malam. Tim asal Tilburg itu bermain imbang 1-1 di kandang melawan PEC Zwolle setelah kedua tim mencetak gol dalam tiga menit pertama. Tim asuhan Jurgen Streppel pun tetap berada di dasar klasemen.

Setelah kekalahan menyakitkan dari SC Cambuur (1-6) dan PSV (7-0), laga ini menjadi penting bagi Willem II. Namun, tuan rumah kembali mendapat pukulan nyaris seketika. Sydney van Hooijdonk membawa PEC Zwolle unggul pada menit kedua lewat tembakan indah sambil berputar badan: 0-1.

Willem II merespons ketertinggalan itu dengan sangat cepat. Belum genap semenit berselang, Hidde ter Avest menyamakan kedudukan lewat tembakan indah ke sudut jauh: 1-1. Awal laga yang seru itu berlanjut dengan peluang bagi kedua tim. Penyerang Willem II, Devin Haen, menyundul bola ke atas gawang setelah menerima umpan dari Nathan Tjoe-A-On.

PEC Zwolle kemudian semakin menguasai pertandingan. Aksi Dylan Mbayo di sisi lapangan kerap merepotkan pertahanan tim asal Tilburg. Setelah itu, kualitas permainan menurun tajam, ditandai banyaknya kehilangan bola dan minimnya peluang matang.

Sesaat sebelum turun minum, Willem II mungkin lolos dari hukuman penalti. Saat sepak pojok, Calvin Twigt menarik Van Hooijdonk dengan kedua lengannya, sementara Van Hooijdonk juga saling dorong dan tarik dengannya. Petugas VAR Richard Martens meninjau insiden itu, tetapi memutuskan untuk tidak meminta wasit Allard Lindhout melihat tayangan ulang di monitor.

PEC Zwolle juga lebih dulu mengancam setelah jeda, tetapi Van Hooijdonk gagal memanfaatkan peluang. Di sisi lain, Haen melepaskan tembakan yang melintas tipis di depan gawang setelah serangan yang mengalir lancar. Streppel kemudian melakukan sejumlah pergantian pemain, termasuk memasukkan Jari Schuurman dan Eser Gürbüz.

Pergantian itu nyaris membawa Willem II unggul pada pertengahan babak kedua. Gürbüz mengirim Ter Avest ke depan, lalu sang bek mengembalikan bola kepada Schuurman. Gelandang itu menembak ke arah sudut jauh, tetapi kiper Jasper Schendelaar menggagalkan gol 2-1 dengan penyelamatan gemilang.

Pada menit-menit akhir, Willem II semakin meningkatkan tekanan dengan dukungan penonton tuan rumah. Namun, tembakan jarak jauh Kasper Boogaard melenceng, sementara PEC Zwolle juga gagal mencetak gol lagi. Willem II pun masih tanpa kemenangan setelah sebelas pertandingan liga dan baru mengoleksi tiga poin. PEC berada dalam posisi jauh lebih baik dengan dua belas poin di peringkat ke-13.