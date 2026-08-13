Thomas Didillon-Hödl mengalami cedera hamstring parah, demikian dilaporkan Willem II pada Kamis melalui kanal resmi klub. Kiper Tricolores itu harus menepi selama 'beberapa bulan'.

Didillon-Hödl mengalami cederanya akhir pekan lalu dalam laga pembuka Willem II di markas Go Ahead Eagles (4-1). Saat tertinggal 3-1, pemain Prancis itu terpaksa tidak bisa melanjutkan pertandingan.

Wouter van der Steen masuk menggantikan rekan sesama kipernya itu dan kemungkinan besar juga akan menjadi starter pada Sabtu, ketika tim asuhan John Stegeman berharap bisa membuat kejutan di hadapan publik sendiri melawan NEC.

Cedera Didillon-Hödl menjadi pukulan besar bagi Willem II. Pemain kidal berusia tiga puluh tahun itu telah menjadi salah satu pemain yang lebih baik untuk klub sejak datang secara bebas transfer dari Cercle Brugge pada 2024.

Musim lalu, penyelamatannya memberi kontribusi besar terhadap promosi klub asal Tilburg tersebut. Selain itu, ia juga mencetak penalti penentu dalam adu penalti pada final Play-Off Keuken Kampioen melawan FC Volendam.

"Ini tentu kemunduran besar," kata produk akademi FC Metz itu. "Saya ingin berada di lapangan dan membantu tim."

"Sekarang saya sepenuhnya fokus pada pemulihan saya. Bersama para spesialis medis, saya akan melakukan segalanya agar bisa pulih sebaik mungkin dan kembali lebih kuat," ujar Didillon-Hödl.